عرس انتخابات مجلس النواب 2025.. مجد ديمقراطي على أرض الفراعنة

أحمد جودة - القاهرة - الهرم عروس لا تنام في ليل المشاركة المسؤولة ومجد الوطن

تشهد منطقة الهرم بمحافظة الجيزة صباح اليوم مشهدًا مهيبًا يعكس حيوية المشاركة الشعبية في انتخابات مجلس النواب 2025. منذ ساعات الصباح الأولى، توافد المواطنون إلى اللجان بكثافة للإدلاء بأصواتهم، وسط تنظيم دقيق وإجراءات أمنية وصحية مشددة لضمان سلامة الجميع. وتزينت اللجان بالأعلام المصرية واللافتات الإرشادية، فيما ساهمت المظلات والكراسي المتحركة في تسهيل مهمة كبار السن وذوي الهمم، ليظهر هذا اليوم كأيقونة للتنظيم والمسؤولية الوطنية.

تعتبر دائرة الهرم من أهم دوائر محافظة الجيزة، لما لها من ثقل سكاني وتأثير سياسي واضح. وشهدت اللجان توافد الشباب بكثافة، في مشهد يبرز الوعي الوطني لدى الجيل الجديد ورغبته في المشاركة الفاعلة في صناعة القرار. الناخبون من مختلف الفئات العمرية حرصوا على ممارسة حقهم الديمقراطي، مع مراعاة الانضباط والتنظيم الذي فرضته الأجهزة المشرفة على العملية الانتخابية.

أثبتت مرة أخرى أنها قلب المشهد السياسي المصري. فقد رفعت الأجهزة التنفيذية والأمنية درجة الاستعداد القصوى، مع تنفيذ حملات نظافة وتجميل حول المقار الانتخابية. كما تابع موظفو غرف العمليات سير العملية لحظة بلحظة، لضمان توفير كافة التسهيلات للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، بما يعكس اهتمام المحافظة بنجاح العرس الديمقراطي على أكمل وجه.

مع غروب الشمس، لم يخف وتيرة الحماس، بل استمر الناخبون في التوافد حتى الساعات المتأخرة، في مشهد ليلي يعكس جدية المواطنين في ممارسة حقوقهم الديمقراطية. أضواء الشوارع واللجان، وانسيابية الدخول والخروج، مع التنظيم الرائع، أضفت على المساء جوًا احتفاليًا يليق بمجد الانتخابات على أرض الفراعنة، مؤكدًا أن الشعب المصري يعي تمامًا مسؤولياته الوطنية في اختيار ممثليه للبرلمان الجديد.