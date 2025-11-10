نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهرم تتألق في عرس الديمقراطية.. إقبال غير مسبوق على لجان انتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، تزينت شوارع منطقة الهرم بأعلام مصر ووجوه الناخبين المتحمسين، الذين توافدوا مع إشراقة الشمس إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025.

المشهد كان لافتًا منذ اللحظة الأولى، حيث تزايدت أعداد المواطنين أمام اللجان في صورة تعكس الوعي والمسؤولية الوطنية. فمع بداية فتح أبواب التصويت، كانت طوابير الناخبين تمتد أمام المدارس والقاعات الانتخابية وسط تنظيم محكم، يعكس مدى استعداد أجهزة الدولة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وأمان.

منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، تزينت شوارع منطقة الهرم بأعلام مصر ووجوه الناخبين المتحمسين، الذين توافدوا مع إشراقة الشمس إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025.

تولت فرق الأمن والإشراف مهمة تنظيم الدخول والخروج داخل اللجان، بينما انتشرت مظلات تقي الناخبين حرارة الشمس، وتم تجهيز كراسٍ متحركة لكبار السن وذوي الهمم، في مشهد إنساني وحضاري يليق بمدينة الهرم العريقة وأبنائها الذين لبوا نداء الوطن في هذا العرس الديمقراطي.

الهرم.. دائرة تحتل قلب الجيزة وأعين المصريين

تُعد دائرة الهرم واحدة من أهم الدوائر الانتخابية في محافظة الجيزة، نظرًا لما تمثله من ثقل سكاني وتأثير سياسي واسع. وتشهد الدائرة منافسة قوية بين المرشحين الذين يسعون لتمثيل سكان المنطقة داخل البرلمان الجديد، وسط متابعة مكثفة من وسائل الإعلام التي رصدت حالة الحماس الشعبي.

الناخبون في الهرم تنوعوا بين شباب وفتيات وكبار سن، جميعهم اتحدوا على هدف واحد: المشاركة الفاعلة في رسم مستقبل البلاد، والمساهمة في اختيار من يمثلهم صوتًا وعملًا داخل مجلس النواب.

اللافت في مشهد الهرم هذا العام هو الحضور الواضح لفئة الشباب، الذين أقبلوا على التصويت بكثافة، في دلالة على وعي جيل جديد بدوره في دعم مؤسسات الدولة والمشاركة في صناعة القرار الوطني.

الجيزة.. محافظة تصنع المشهد الانتخابي في قلب القاهرة الكبرى

كمحافظة محورية في القاهرة الكبرى، احتلت الجيزة موقع الصدارة في مشهد الانتخابات البرلمانية. فقد رفعت المحافظة درجة الاستعداد القصوى في كل مدنها وأحيائها، وتم تنفيذ حملات نظافة وتجميل حول المقار الانتخابية لتوفير أجواء تليق بالمشاركة الشعبية الواسعة.

محافظة تصنع المشهد الانتخابي في قلب القاهرة الكبرى



تعاونت الأجهزة التنفيذية والأمنية في تنسيق الجهود لتأمين اللجان وضمان الانضباط، بينما تابعت غرف العمليات المركزية سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، للتأكد من توفير كل سبل الراحة للناخبين.

الجيزة، التي لطالما كانت محورًا للأحداث الوطنية، عكست اليوم صورة ناصعة للمواطنة الواعية والمشاركة الفعالة، مؤكدة أن المصريين على اختلاف أعمارهم وفئاتهم يدركون أهمية دورهم في بناء الدولة واستكمال مسيرة التنمية.

المشهد الليلي.. الهرم لا ينام على صوت الديمقراطية

مع غروب الشمس، لم تهدأ لجان الهرم، بل استمرت حركة الناخبين في توافد متزايد حتى الساعات المتأخرة من المساء. الأضواء التي غمرت الشوارع المحيطة باللجان منحت المشهد طابعًا احتفاليًا، امتزجت فيه أصوات الناخبين بفرحة المشاركة والمسؤولية.

الهرم لا ينام على صوت الديمقراطية



كانت الممرات المنظمة والإجراءات الأمنية المحكمة سببًا في انسيابية المشهد حتى اللحظات الأخيرة، فيما تواصلت جهود المتطوعين لمساعدة كبار السن وضمان وصول الجميع إلى صناديق الاقتراع بسهولة ويسر.

وعلى وجوه الحاضرين، من الشباب والفتيات والعائلات، ارتسمت ملامح الفخر والانتماء، ليختتم اليوم الانتخابي في الهرم بصورة مشرقة تؤكد أن صوت المواطن المصري هو حجر الأساس في بناء الجمهورية الجديدة.

تثبت مشاهد اليوم من لجان الهرم أن الوعي الوطني لا يغيب عن المصريين، وأن المشاركة السياسية باتت جزءًا أصيلًا من ثقافتهم. وبين الصباح المفعم بالحماس والليل المضيء بأضواء المشاركة، يبقى مشهد الهرم شاهدًا على إرادة شعب لا يعرف سوى طريق البناء والديمقراطية.