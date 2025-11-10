نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتهاء اليوم الأول من التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025.. مشاركة كثيفة وحضور لافت في مختلف المحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أغلقت لجان الاقتراع أبوابها في تمام التاسعة مساءً إيذانًا بانتهاء اليوم الأول من التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وسط مشاركة كبيرة من المواطنين في 14 محافظة شملتها الجولة، وتأكيدات من الهيئة الوطنية للانتخابات بأن العملية سارت في هدوء وانتظام داخل أكثر من 5600 لجنة فرعية.

إقبال ملحوظ منذ الصباح واستمرار الطوابير حتى اللحظات الأخيرة

شهدت اللجان الانتخابية في محافظات الجيزة والفيوم والمنيا وأسيوط والبحيرة والإسكندرية وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان توافدًا كبيرًا من الناخبين، حيث حرص المواطنون على الإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان في التاسعة صباحًا، وامتدت الطوابير حتى الدقائق الأخيرة قبل موعد الغلق.

وأكد رؤساء اللجان أن الإقبال كان لافتًا بعد ساعة الراحة، التي امتدت من الثالثة إلى الرابعة عصرًا، حيث عاد المواطنون بكثافة للمشاركة، وسط تنظيم دقيق وإشراف قضائي كامل.

السيدات والشباب في صدارة المشهد الانتخابي

في أغلب المحافظات جاءت السيدات في مقدمة الصفوف، بينما شهدت اللجان حضورًا كبيرًا من الشباب، مما يعكس حالة من الوعي والرغبة في المشاركة السياسية.

ورصدت غرف المتابعة أن لجان السيدات استقبلت أعدادًا كبيرة قاربت حد التزاحم في بعض المناطق الريفية والشعبية، خصوصًا في المنيا والبحيرة وأسيوط.

الهيئة الوطنية: العملية سارت بانضباط.. وشكاوى محدودة

خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات مساء اليوم، أوضح القاضي أحمد بنداري، رئيس غرفة العمليات المركزية، أن يوم التصويت الأول شهد انتظامًا كاملًا داخل اللجان، وأن الشكاوى التي وردت كانت محدودة وتم التعامل معها فورًا.

وأكد بنداري عدم استخدام الحبر الفسفوري في الانتخابات البرلمانية، وأن التصويت مقصور على اللجان الأصلية لكل ناخب وفق محل إقامته المسجل ببطاقته الشخصية.

كما أشاد بالدور الكبير الذي قام به القضاة وأعضاء اللجان، مؤكدًا أن بعضهم استمر في عمله رغم مواقف إنسانية صعبة، بينها استمرار قاضي في الفيوم رغم تلقيه نبأ وفاة شقيقه.

مشاركة قوية في الجيزة.. وازدحام في لجان مسقط رأس المرشحين

محافظة الجيزة، التي تضم أكبر عدد لجان في المرحلة الأولى (775 لجنة)، شهدت إقبالًا واسعًا داخل دوائر الهرم والعمرانية والطالبية والبدرشين والعياط والواحات البحرية (البويطي).

ورُصد زحام في اللجان التي تقع في موطن عدد من المرشحين الذين حشدوا مؤيديهم بكثافة.

استمرار التصويت غدًا.. وتوقعات بزيادة الإقبال

أكدت الهيئة أن التصويت يستأنف غدًا الثلاثاء في نفس المواعيد من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، مع توقعات بزيادة الإقبال في اليوم الثاني من المرحلة الأولى، خاصة مع عودة الموظفين والعاملين من أعمالهم في الفترات المسائية.