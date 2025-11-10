رؤساء لجان المتابعة بمحافظات المرحلة الأولى يواصلون إجراءات غلق اللجان

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 نوفمبر 2025 10:32 مساءً - قال المستشار إسماعيل زناتي رئيس لجنة المتابعة بقنا، اللجان أغلقت ما عدا لجنتي 20 و 39 لوجود ناخبين في المقر الانتخابي

وأضاف المستشار شريف العقبي رئيس لجنة المتابعة في الجيزة، أن بعض اللجان الفرعية ما زالت تسير في عملها ونتابع لحين الغلق ونقل الصناديق.

فيما قال المستشار علي أبو بكر رئيس لجنة المتابعة بالبحر الأحمر، إن الأمور تسير بشكل منتظم، وتم الانتهاء من التصويت في اللجان الفرعية وتم غلق جميع اللجان عدا لجنتي قسم اول وتاني الغردقة، وسيتم الإغلاق خلال 10 دقائق.

ومن ناحيته، أكد المستشار إسماعيل زناتي رئيس لجنة المتابعة في قنا، أن الأمور تسير في ٣٥٢ لجنة فرعية على ما يرام، ولم نتلق أى شكاوى سوى بعض الكثافات.

ومن جانبه، أشار محمد عبد العظيم رئيس لجنة المتابعات في البحيرة، إلى أنه تم الغلق في عدد كبير من اللجان الفرعية ويتم الإغلاق تباعًا لحين تمكين آخر ناخب موجود بجمعية الانتخاب.

المستشار ياسر هندي، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة مطروح، قال إن المتابعة مستمرة لحين انتهاء غلق لجان المحافظة، بينما أكد المستشار عبد الرحيم هلي رئيس لجنة المتابعة في الأقصر، انتهاء إغلاق اللجان في دوائر المحافظة.



وردا على شكاوى الناخبين بعدم وجود حبر فسفورى فى انتخابات مجلس النواب 2025، فأن الهيئة الوطنية للانتخابات أكدت أنه لا يتم استخدام الحبر الفسفوري في الانتخابات البرلمانية بصفة عامة ويتم استخدامه فقط فى الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات منعا لإزدواج التصويت ننظرا لسماح للناخبين بالإدلاء بأصواتهم خارج لجانهم الأصلية.

وعن لجان الوافدين فقد أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم وجود لجان للوافدين فى انتخابات مجلس النواب 2025، باعتبار أن القانون الزم كل ناخب التصويت فى دائرته الانتخابية وفق محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى للناخب، وأن لجان الوافدين تكون فى الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات التى لا تلزم الناخب التصويت فى محل إقامته ولكن يجوز له التصويت فى اى لجنة من اللجان المخصصة للمغترب أو الوافد.



عدد الناخبين فى كل محافظة بالمرحلة الأولى



وأعلن القاضى أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، أن هذه الانتخابات يتنافس فيها 1281 مرشحا ويحق لنحو 35 مليونا و279 ألفا و922 ناخبا، التصويت فى 5606 لجنة فرعية على مساوى 14 محافظة هى الجيزة وبني سويف والفيوم والوادى الجديد والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح خلال المرحلة الأولى من الانتخابات.



استعلام عن لجنتك بالرقم القومي



وسهلت الهيئة الوطنية للانتخابات، على الناخبين طريقة الاستعلام عن اللجان الانتخابية فى انتخابات مجلس النواب 2025، من خلال تطبيق الهيئة الوطنية الإلكتروني والذى يمكن تنزيله على الموبايل سواء اندرويد أو ايفون فى أقل من دقيقة.

وبمجرد دخول الناخب على رابط الهيئة الوطنية للانتخابات أو على تطبيق "الهيئة الوطنية للانتخابات، تظهر خانة التى يتم كتابة الرقم القومى المكون من 14 رقم بداخلها، حيث تظهر كافة بيانات الناخب الممثلة فى اسم المدرسة التى سيدلى فيها بصورته، يظهر لك رقم اللجنة ومسلسل الناخب فى كشوف الناخبين بما يدل الناخب على مكان لجنته الانتخابية



عدد الناخبين فى كل محافظة بالمرحلة الأولى



كان القاضى أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلن أن عدد من يحق لهم التصويت فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 35 مليونا و279 ألفا و922 ناخبا موزعين كالتالى:

- الجيزة تضم 12 دائرة بعدد لجان 775 لجنة بها 152 مترشحًا (6634318 ناخبا).

-الفيوم تضم 4 دوائر بعدد لجان 343 بها 68 مترشحًا (2232098 ناخبا).

-الوادي الجديد تضم 2 دوائر بعدد لجان 60 بها 22 مترشحًا (195479 ناخبا).

-بنى سويف تضم 4 دوائر بعدد لجان 479 بها 102 مترشح (2096676 ناخبا).

-المنيا تضم 6 دوائر بعدد لجان 621 بها 145 مترشحًا (3831541 ناخبا).

-أسيوط تضم 4 دوائر بعدد لجان 492 بها 102 مترشح (3073670 ناخبا).

-سوهاج تضم 8 دوائر بعدد لجان 641 بها 177 مترشحًا (3375700 ناخب).

-قنا تضم 4 دوائر بعدد لجان 352 بها 122 مترشحًا (2215411 ناخبا).

-الأقصر تضم 3 دوائر بعدد لجان 147 بها 51 مترشحًا (922698 ناخبا).

-أسوان تضم 4 دوائر بعدد لجان 190 بها 59 مترشحًا (1122806 ناخبين).

-البحر الأحمر تضم 3 دوائر بعدد لجان 68 بها 11 مترشحًا (340360 ناخبا).

-الإسكندرية تضم 5 دوائر بعدد لجان 558 بها 89 مترشحًا (4475444 ناخبا).

-البحيرة تضم 8 دوائر بعدد لجان 753 بها 210 مترشحين (4388114 ناخبا).

-مرسى مطروح تضم دائرتين بعدد لجان 127 بها 13 مترشحًا (375543 ناخبا).



مواعيد انتخابات المرحلة الأولى



وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء التصويت فى المرحلة الأولى بالداخل وكذا موعد الإعادة لها والنتيجة الرسمية.

- 10 و11 نوفمبر الانتخابات في الداخل

- انتخابات الإعادة بالخارج 1 و 2 ديسمبر

- انتخابات الإعادة بالداخل 3 و4 ديسمبر