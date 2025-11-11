نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الوطنية للانتخابات تتابع انتظام اللجان الفرعية في ثاني أيام التصويت بالنواب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية، مع رؤساء اللجان العامة ولجان المتابعة للاطلاع على مستجدات فتح اللجان في اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

وأكد رؤساء اللجان في مختلف المحافظات انتظام العملية الانتخابية، مع بعض الاستثناءات الطارئة:

البدرشين بالجيزة: تأخر رئيس اللجنة 17 بسبب الزحام.

بني سويف: تم تغيير رئيسة لجنة 74 بعد إصابتها بإعياء شديد.

إدفو بالأقصر: اللجنة 14 لم تُفتح بعد وجارٍ فتحها.

المنيا: تأخر فتح اللجنة 43 بسبب الزحام وتم فتحها فورًا.

وأشار المسؤولون إلى أن جميع اللجان الأخرى تعمل بشكل طبيعي مع متابعة مستمرة حتى انتهاء التصويت والفرز والإغلاق، مع توفير التسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

أعداد المرشحين والناخبين في المرحلة الأولى

أوضح القاضي بنداري أن الانتخابات تشمل 1281 مرشحًا ويحق التصويت لنحو 35،279،922 ناخبًا في 5606 لجان فرعية موزعة على 14 محافظة:

الجيزة: 12 دائرة – 775 لجنة – 152 مرشح – 6،634،318 ناخب

الفيوم: 4 دوائر – 343 لجنة – 68 مرشح – 2،232،098 ناخب

الوادي الجديد: 2 دائرة – 60 لجنة – 22 مرشح – 195،479 ناخب

بني سويف: 4 دوائر – 479 لجنة – 102 مرشح – 2،096،676 ناخب

المنيا: 6 دوائر – 621 لجنة – 145 مرشح – 3،831،541 ناخب

أسيوط: 4 دوائر – 492 لجنة – 102 مرشح – 3،073،670 ناخب

سوهاج: 8 دوائر – 641 لجنة – 177 مرشح – 3،375،700 ناخب

قنا: 4 دوائر – 352 لجنة – 122 مرشح – 2،215،411 ناخب

الأقصر: 3 دوائر – 147 لجنة – 51 مرشح – 922،698 ناخب

أسوان: 4 دوائر – 190 لجنة – 59 مرشح – 1،122،806 ناخب

البحر الأحمر: 3 دوائر – 68 لجنة – 11 مرشح – 340،360 ناخب

الإسكندرية: 5 دوائر – 558 لجنة – 89 مرشح – 4،475،444 ناخب

البحيرة: 9 دوائر – 753 لجنة – 210 مرشح – 4،388،114 ناخب

مرسى مطروح: دائرتان – 127 لجنة – 13 مرشح – 375،543 ناخب

مواعيد انتخابات المرحلة الأولى

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات المواعيد الرسمية للتصويت وإعادة الانتخابات:

التصويت بالداخل: 10 و11 نوفمبر

انتخابات الإعادة بالخارج: 1 و2 ديسمبر

انتخابات الإعادة بالداخل: 3 و4 ديسمبر

محافظات المرحلة الأولى

تشمل المرحلة الأولى:

الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح.