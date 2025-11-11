الشباب والسيدات في الصدارة.. إقبال كثيف على لجان الاقتراع بالإسكندرية في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 11:28 صباحاً - شهدت اللجان الفرعية بمحافظة الإسكندرية إقبالًا كثيفًا من الناخبين منذ فتح باب التصويت في اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس النواب، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لحزب مستقبل وطن لسير العملية الانتخابية بالمحافظة.

وتُجرى الانتخابات في محافظة الإسكندرية على مستوى ٥ دوائر انتخابية تشمل ٥ لجان عامة و٣١٦ مقرًا انتخابيًا و٥٥٨ لجنة فرعية، بإجمالي ٤,٤٧٥,٤٤٤ ناخبًا لهم حق التصويت.

اصطف الناخبون أمام اللجان حاملين الأعلام المصرية وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي للتأكيد على دعمهم المتواصل للدولة ومؤسساتها، حيث تصدّر الشباب والسيدات المشهد لليوم الثاني على التوالي، وسط أجواء احتفالية تسودها البهجة والسرور.

وفي إطار التيسير على الناخبين، وفّرت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة كراسي متحركة لذوي الهمم وكبار السن لنقلهم داخل اللجان للإدلاء بأصواتهم.

يُذكر أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أنهت استعداداتها الكاملة لاستقبال الانتخابات المقررة يومي ١٠ و١١ نوفمبر الجاري، مع توجيه محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء ومركز ومدينة برج العرب برفع كفاءة مقار اللجان العامة والفرعية، وتحسين مستوى النظافة والإنارة ورفع الإشغالات بمحيطها، فضلًا عن تجهيز غرف عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية وربطها بالغرفة الرئيسية بالمحافظة لمواجهة أي طارئ.

كما تم رفع درجة الاستعداد بشركة الكهرباء والتأكد من جاهزية وحدات الديزل المتنقلة كمصدر تغذية بديل، إلى جانب توفير مولدات كهرباء داخل المقار الرئيسية للجان العامة، والتنسيق مع فرق الطوارئ لضمان جاهزية الإضاءة الداخلية والخارجية خلال فترة التصويت.