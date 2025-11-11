الطبل والمزمار يزينان مشهد التصويت بانتخابات النواب في منشأة القناطر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 11:28 صباحاً - في أجواء احتفالية تعكس حماس المواطنين للمشاركة في انتخابات مجلس النواب، شهدت مدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة صباح اليوم الثلاثاء مظاهر بهجة شعبية، حيث احتشد العشرات من الناخبين أمام لجان الاقتراع على أنغام الطبل والمزمار البلدي.
وانطلقت هذه الأجواء أمام مدرسة أتريس الابتدائية، وسط توافد ملحوظ من المواطنين منذ الساعات الأولى لفتح باب التصويت، حيث حرص كبار السن والشباب على المشاركة والإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.
وتشهد لجان منشأة القناطر حضورًا متزايدًا وإقبالًا من الأهالي، فيما تواصل قوات الأمن انتشارها لتأمين محيط اللجان، بالتنسيق مع الإشراف القضائي، لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وتسهيل إجراءات التصويت داخل اللجان.
وتُجرى عملية التصويت داخل البلاد على مدار يومين، الاثنين والثلاثاء (10 و11 نوفمبر)، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، في 14 محافظة تشمل: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.
وتُقام الانتخابات وفق النظامين الفردي والقائمة، حيث يتنافس المرشحون في دوائر النظام الفردي إلى جانب القوائم الممثلة لقطاعي شمال ووسط وجنوب الصعيد وغرب الدلتا.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات جاهزية جميع اللجان لاستقبال الناخبين، مشيرة إلى تجهيز 5606 لجنة فرعية بمحافظات المرحلة الأولى، من إجمالي نحو 10 آلاف لجنة على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية لتسهيل عملية التصويت، خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة.