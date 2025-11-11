الطبل والمزمار يزينان مشهد التصويت بانتخابات النواب في منشأة القناطر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 11:28 صباحاً - في أجواء احتفالية تعكس حماس المواطنين للمشاركة في انتخابات مجلس النواب، شهدت مدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة صباح اليوم الثلاثاء مظاهر بهجة شعبية، حيث احتشد العشرات من الناخبين أمام لجان الاقتراع على أنغام الطبل والمزمار البلدي.

وانطلقت هذه الأجواء أمام مدرسة أتريس الابتدائية، وسط توافد ملحوظ من المواطنين منذ الساعات الأولى لفتح باب التصويت، حيث حرص كبار السن والشباب على المشاركة والإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.

وتشهد لجان منشأة القناطر حضورًا متزايدًا وإقبالًا من الأهالي، فيما تواصل قوات الأمن انتشارها لتأمين محيط اللجان، بالتنسيق مع الإشراف القضائي، لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وتسهيل إجراءات التصويت داخل اللجان.