نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حشود كبيرة من الناخبين تتوافد للإدلاء بأصواتهم بلجان مدرسة جمال عبد الناصر بالدقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت لجان الاقتراع بمقر مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات في شارع الثورة بالدقي بمحافظة الجيزة صباح اليوم الثلاثاء توافدًا كثيفًا من الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية للمرحلة الأولى لمجلس النواب 2025.

وقد جاء هذا الزخم تأكيدًا على حرص المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في اختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان.

تنظيم العملية الانتخابية وتأمين اللجان

حرصت الجهات التنظيمية والأمنية على تيسير دخول الناخبين إلى اللجان وضمان انسيابية عملية التصويت دون أي معوقات، مع الالتزام بالإشراف القضائي الكامل، حيث أشرف القضاة على الإجراءات الرسمية منذ فتح أبواب اللجان في الساعة التاسعة صباحًا.

وقد تم التحقق من هوية الناخبين ومطابقة أسمائهم مع كشوف الناخبين، مع تسليمهم بطاقات الاقتراع الخاصة بالانتخاب بالنظام الفردي والقوائم الانتخابية.

مشاركة واسعة من جميع الفئات

شهدت اللجان حضورًا متنوعًا من المواطنين بمختلف الفئات العمرية والاجتماعية، بما في ذلك الشباب والسيدات وكبار السن، وسط تنظيم محكم يسمح للجميع بالمشاركة بسهولة وأمان.

وقد أبدى الناخبون تقديرهم لجهود الأجهزة الأمنية والقضائية في تسهيل عملية التصويت وضمان سيرها وفق الإجراءات القانونية.

تفاصيل الانتخابات وعدد الناخبين

أعلن القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الانتخابات تضم المرحلة الأولى 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا على مستوى 14 محافظة، موزعين على 5606 لجان فرعية، تشمل محافظات: الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح.

مواعيد الانتخابات والإعادة

تم تحديد مواعيد التصويت بالداخل يومي 10 و11 نوفمبر، بينما تجرى انتخابات الإعادة بالخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر.

وقد استعدت كافة اللجان لاستقبال الناخبين حتى الساعة التاسعة مساءً، على أن تبدأ عملية فرز الأصوات مباشرة بعد إغلاق اللجان تمهيدًا لإعلان النتائج الرسمية للحصر العددي النهائي.