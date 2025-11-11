نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - طوابير الناخبين تتحدى الصباح المبكر بلجنة مدرسة القومية بالعجوزة (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد لجنة مدرسة القومية بالعجوزة في محافظة الجيزة منذ صباح اليوم الثاني للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، نشاطًا غير مسبوق، حيث توافد المواطنون على اللجان منذ الساعة التاسعة صباحًا في مشهد يعكس حرصهم على المشاركة في رسم مستقبل البرلمان القادم. ومع فتح أبواب المدرسة، تصاعدت حركة الناخبين بشكل متواصل، وسط تنظيم محكم من القائمين على العملية الانتخابية وانتشار فرق الأمن والمرور لتسهيل دخول المواطنين وضمان سير العملية في أجواء آمنة ومنظمة.

الإقبال الكثيف على لجنة مدرسة القومية

يأتي الإقبال الكثيف على لجنة مدرسة القومية بالعجوزة ضمن موجة أوسع من المشاركة في محافظة الجيزة، التي سجلت منذ صباح اليوم الثاني توافدًا مستمرًا للمواطنين في مختلف مناطق المحافظة، خاصة العمرانية والهرم والعياط وأوسيم. وقد لوحظ تدافع الناخبين أمام اللجان، حيث شكلت الطوابير امتدادًا واضحًا على الأرصفة المحيطة بالمقار، مع انضباط ملحوظ في الانتظار والتعامل مع الموظفين والمتطوعين المكلفين بتسهيل الإجراءات. وتنوع حضور الناخبين بين الشباب وكبار السن والسيدات، فيما وفرت الجهات المنظمة كافة سبل الراحة والمساعدة لمن يحتاجها، بما في ذلك كبار السن وذوي الإعاقة، لضمان حقهم في التصويت بسهولة ويسر.

جانب من سير العملية الانتخابية

وفي الوقت ذاته، تواصل غرف العمليات التابعة للمحافظة والهيئة الوطنية للانتخابات متابعة سير العملية لحظة بلحظة، مع تسجيل أي طارئ أو تأخير محتمل والعمل على حله سريعًا. وأكدت المصادر الرسمية أن عملية التصويت ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً، مع انتظام ملحوظ في الدخول والخروج من اللجان، ما يعكس فعالية التنظيم والجهود الأمنية المكثفة لتأمين المقرات الانتخابية ومنع أي ازدحام أو تجاوز. وتشير المؤشرات الأولية إلى أن اليوم الثاني يشهد إقبالًا أسرع مقارنة ببداية اليوم الأول، في مشهد يعكس التفاعل الإيجابي للمواطنين ورغبتهم في المشاركة الفعلية في العملية الديمقراطية.