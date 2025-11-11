نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنطلاق فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى السعودى (الموج الأحمر 8 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إنطلقت فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى السعودى ( الموج الأحمر 8 )، والذى يستمر لعدة أيام بالمملكة العربية السعودية بمشاركة عناصر من القوات البحرية

لكلٍ من مصر والسعودية والأردن والسودان واليمن وجيبوتى.

ويتضمن التدريب على عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد مفاهيم العمل المشترك بين كافة العناصر المشاركة، وكذلك التخطيط لإدارة أعمال بحرية مشتركة والتدريب على مجابهة التهديدات البحرية غير النمطية بما يسهم فى صقل المهارات وتبادل الخبرات بين القوات المشاركة بالتدريب.

يأتى التدريب فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع نظائرها من الدول الشقيقة والصديقة لدعم وتعزيز علاقات التعاون فى مختلف المجالات العسكرية .