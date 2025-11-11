قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل عددًا من شيوخ وعواقل القبائل وممثلى المجتمع المدنى

أحمد جودة - القاهرة - بمحافظتى شمال وجنوب سيناء

فى إطار حرص القوات المسلحة على التواصل المستمر مع أهالى سيناء وتبادل الرؤى فى كافة الموضوعات والقضايا المرتبطة بالمواطن السيناوى، إستقبلت قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب عددًا من شيوخ وعواقل القبائل وقيادات الأجهزة الأمنية وممثلى المجتمع المدنى بمحافظتى شمال وجنوب سيناء.

حيث بدأت مراسم الزيارة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم لتظل راية الوطن عالية خفاقة، وخلال كلمته نقل اللواء أ ح هشام فتحى شندى

قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيرًا إلى حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء سيناء والتعاون المستمر مع كافة مؤسسات الدولة لدعم جهود التنمية الشاملة بكافة ربوع سيناء.

من جانبهم أكد شيوخ وعواقل سيناء أن جميع أبناء القبائل يقفون خلف القوات المسلحة لدعم جهود الأمن والإستقرار بوطننا الحبيب، معربين عن تقديرهم للدور الوطنى الذى تقوم به القوات المسلحة لحماية الوطن فضلًا عن دورها المحورى فى تنمية سيناء بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة من خلال تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التى تسهم فى توفير حياة كريمة للمواطنين.