سعيد عطية يتفقد مدارس الدقي والعجوزة لمتابعة انتظام الدراسة ويشيد بارتفاع نسب الحضور

أحمد جودة - القاهرة - في زيارة ميدانية مفاجئة، تابع سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، انتظام الدراسة في عدد من المدارس التابعة لإدارتي الدقي والعجوزة، للتأكد من سير العملية التعليمية بانتظام خلال الفترة التي تشهد استعدادات مكثفة لانتخابات مجلس النواب، وذلك برعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف، ومحافظ الجيزة المهندس عادل النجار.

شملت جولة عطية في إدارة الدقي التعليمية مدارس الناصرية الابتدائية المشتركة، وهدى شعراوي الإعدادية بنات، والدقي الإعدادية بنات، فيما تفقد في إدارة العجوزة مدرستي الأورمان الإعدادية بنين والنصر الابتدائية بنين.

وخلال جولته، أثنى عطية على انتظام اليوم الدراسي وارتفاع نسب الحضور بين الطلاب في المدارس التي لا تضم مقار انتخابية، مشيدًا بجهود القيادات المدرسية والمعلمين في الحفاظ على سير العملية التعليمية بشكل منظم ومستقر.

وأكد أن الارتفاع الملحوظ في نسب الحضور والانضباط يعكس وعي أولياء الأمور والتزام الطلاب برسالة التعليم، رغم الظروف المصاحبة للاستعدادات الانتخابية، مشيرًا إلى أن انتظام الدراسة في هذه المرحلة يمثل نموذجًا للتعاون بين المؤسسات التعليمية والمجتمع المحلي.

واختتم وكيل أول وزارة التعليم بالجيزة جولته بالتأكيد على أن الانضباط والجدية داخل المدارس يعكسان روح المسؤولية والانتماء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الدولة على استقرار العملية التعليمية في مختلف مدارس المحافظة.