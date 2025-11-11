نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يوجّه بمتابعة الحالة الصحية للفنان محمد صبحي وتقديم رعاية طبية كاملة له في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجّه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بمتابعة الحالة الصحية للفنان الكبير محمد صبحي بشكل دقيق ومستمر، مع تقديم جميع أشكال الدعم الطبي والرعاية الصحية المتكاملة التي يحتاجها، بما يضمن تلبية كل متطلبات علاجه على مدار الساعة.

ويأتي توجيه الرئيس السيسي في إطار حرص الدولة على دعم رموز الفن والثقافة في مصر، وتقديرًا لما قدّموه من إسهامات فنية وثقافية أثرت وجدان الجمهور المصري والعربي.

كما كلّف الرئيس بإعداد تقرير طبّي تفصيلي حول حالة الفنان محمد صبحي، ورفعه فورًا إلى رئاسة الجمهورية، مع التشديد على المتابعة المستمرة لحالته الصحية لحين الاطمئنان الكامل عليها.