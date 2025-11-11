نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن الاجتماعي تعلن استمرار إطلاق مبادرة "ازرع" في موسمها الرابع ووصولها إلى محافظتي الشرقية والإسماعيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن استمرار تنفيذ مبادرة "ازرع" في موسمها الرابع، لتصل هذا العام إلى محافظتي الشرقية والإسماعيلية، ضمن المرحلة الرابعة من خطة المبادرة التي تهدف إلى نشر ثقافة الزراعة الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي، باعتبارها نموذجًا متميزًا للحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة.

وتأتي المبادرة في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لدعم المبادرات التنموية التي تسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

وشهدت محافظة الإسماعيلية انطلاق فعاليات المبادرة، بحضور اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، خلال احتفالية أقيمت بالقرية الأولمبية بالمحافظة، وبمشاركة الأستاذة مها حفناوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية وقيادات الهيئة القبطية الإنجيلية والمزارعين المشاركين في المبادرة.

وتستهدف المبادرة في محافظة الإسماعيلية زراعة 3280 فدانًا ضمن خطة متكاملة لدعم صغار المزارعين وتحسين إنتاجية الأراضي الزراعية، من خلال توفير التقاوي عالية الجودة، وتقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي، وتشجيع استخدام الأساليب الحديثة في الري والزراعة لترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة الإنتاج.

وفي محافظة الشرقية، أطلق المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، المرحلة الرابعة من المبادرة، والتي تستهدف زراعة 30 ألف فدان من محصول القمح خلال الموسم الزراعي 2025 – 2026، وذلك في إطار خطة الدولة لدعم زراعة المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، باعتباره أحد ركائز الأمن الغذائي المصري، بحضور الأستاذ أحمد حمدي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، وعدد من القيادات التنفيذية وقيادات الهيئة القبطية الإنجيلية.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن مبادرة "ازرع" تمثل نموذجًا رائدًا للشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني، لدعم الفلاح المصري، وتوفير فرص عمل، وتحسين مستوى المعيشة في الريف المصري، مشيرةً إلى أن المبادرة تسعى إلى تمكين الأسر الأولى بالرعاية والشباب والمرأة الريفية من تنفيذ مشروعات زراعية منتجة باستخدام أساليب الزراعة الحديثة التي تضمن استدامة الموارد ورفع الإنتاجية.

الجدير بالذكر أن مبادرة "ازرع" في موسمها الرابع تستهدف تشجيع ودعم زراعة القمح خلال الموسم الزراعي 2025 / 2026 في 16 محافظة تمتد من البحيرة شمالًا وحتى أسوان جنوبًا، بإجمالي نحو 250 ألف فدان من القمح.

كما بدأت الوزارة بالفعل في توزيع تقاوي القمح على المزارعين المستفيدين في المحافظات المستهدفة، بدعم يصل إلى 50% من سعر التقاوي، إلى جانب توفير الدعم الفني والتدريب الحقلي من خلال مدارس ميدانية للمزارعين لتطبيق أحدث الممارسات الزراعية وضمان تحقيق أفضل النتائج الإنتاجية.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن مبادرة "ازرع" تعد نموذجًا تشاركيًا ناجحًا في العمل مع المجتمع المدني لتحقيق التنمية الزراعية كأحد محاور التنمية المستدامة، ودعم جهود الوزارة في الحماية الاجتماعية القائمة على التمكين والإنتاج، من خلال مساندة الفئات الأولى بالرعاية وصغار المزارعين.

1000620588

1000620587

1000620586

1000620584