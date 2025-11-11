نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الحكومة توافق على طرح مزايدات علنية لتأجير وبيع أراضٍ تابعة لجهاز الأموال المستردة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على قرار يسمح لـ جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها بطرح مزايدات علنية لتأجير وبيع عدد من قطع الأراضى التابعة للجهاز، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من هذه الأصول وتنمية موارد الدولة.

ويأتي هذا القرار في إطار الاختصاصات القانونية الممنوحة للجهاز، والتي تتيح له إدارة الأموال المستردة بشكل يضمن حسن استغلالها وتحقيق أعلى عائد ممكن لصالح الخزانة العامة، سواء من خلال بيع بعض الأصول أو تأجيرها بنظام المزايدات العلنية لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين.

ويُعد هذا الإجراء خطوة جديدة نحو تنشيط سوق الاستثمار العقاري واستثمار الأصول غير المستغلة، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتعظيم مواردها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الأراضي والأصول المملوكة لها.