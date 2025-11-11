اجتماع ثلاثي بين وزيرى خارجية مصر والسودان ووكيل الأمم المتحدة للشئون الإنسانية لبحث الجهود الإنسانية في السودان

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 04:34 مساءً - عقد اجتماع ثلاثي فى مدينة بورسودان يوم الثلاثاء ١١ نوفمبر بين د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والسيد محي الدين سالم وزير خارجية جمهورية السودان، والسيد توم فليتشر وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، وذلك لبحث الجهود الانسانية بالسودان وسبل تعزيز الاستجابة الإنسانية الدولية للأزمة الانسانية بالسودان.

في مستهل الاجتماع، شدد الوزير عبد العاطي على المواقف المصرية الثابتة إزاء دعم وحدة السودان وسلامة أراضيه والرفض الكامل لأي مخططات لتقسيم السودان والعمل علي الحفاظ علي مؤسساته الوطنية، وصون سيادته ومقدرات الشعب السوداني الشقيق، مطالباً بتعزيز الاستجابة الدولية للأزمة الراهنة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الفئات الأكثر تضررًا ودعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام المستدام في السودان، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب السوداني الشقيق.

كما أكد وزير الخارجية على ما تحظى به الأوضاع الإنسانية بالسودان الشقيق من اهتمام وعناية كافة الوزارات والجهات المصرية وفقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الصادرة بشأن العمل على تقديم كافة المساعدات والدعم المتاح للتخفيف من معاناة الشعب السوداني، مشيراً إلى أن مصر تقدم كل الدعم الممكن للسودان الشقيق لرفع المعاناة عن الشعب السودانى الشقيق، فضلاً عن حرص مصر على تسهيل دخول كافة المساعدات الإنسانية للسودان عبر منافذها البحرية والبرية والجوية.

في سياق متصل، أشاد الوزير عبد العاطي بانفتاح مفوضية العون الإنساني السودانية HAC على جهود المنظمات الإنسانية، وتسهيل منح التأشيرات وتصاريح العبور لموظفي الهيئات الأممية والعديد من المنظمات العاملة في مجال تقديم المساعدات للمناطق المتضررة بالسودان، وهو الأمر محل الترحيب من جانب العديد من المسئولين الدوليين.