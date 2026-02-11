نعرض لكم الان تفاصيل خبر قناة السويس تشهد عبور سفينة الحاويات ASTRID MAERSK من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 فبراير 2026 01:10 صباحاً - أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة بالقناة شهدت، اليوم الثلاثاء، عبور سفينة الحاويات ASTRID MAERSK في أولى رحلاتها عبر القناة.

وكانت السفينة قد قامت بتداول حاويات بمحطة الحاويات بميناء شرق بورسعيد ثم التزود بوقود الميثانول الصديق للبيئة تلاها الإبحار بقناة السويس ضمن قافلة الشمال في رحلتها المتجهة إلى عُمان.

تتبع السفينة العملاقة الخط الملاحي MAERSK، يبلغ طولها 350 متراً، وعرضها 54 متراً، وغاطسها 14.8 متراً، بحمولة كلية 185 ألف طن لتصبح بذلك أكبر سفينة حاويات تابعة للخط الملاحي MAERSK تعبر القناة منذ عامين.

السفينة الثالثة التي تعبر القناة منذ توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة والمجموعة الدنماركية

وتعد السفينة هى ثالث سفينة تابعة للخط الملاحي “ميرسك” تعبر القناة منذ توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة والمجموعة الدنماركية، وذلك بعد عبور السفينة الأولى “MAERSK SEBAROK” في شهر ديسمبر الماضي، ثم عبور سفينة الحاويات “MAERSK DENVER شهر يناير الماضي، وهو ما يعد ثمرة للتعاون الوثيق.

الرحلة هي الأولى عبر القناة بعد إعلان تحالف “Gemini” عن توجيه مسار الخدمة الملاحية “ME-11” لعبور قناة السويس بدلًا من رأس الرجاء الصالح

وتأتي هذه الرحلة كأول رحلة تعبر قناة السويس ضمن الخدمة الملاحية “ME-11” العاملة على طريق التجارة بين الهند/ الشرق الأوسط والبحر المتوسط ضمن خدمات التحالف الملاحي Gemini الذي يضم الخط الملاحي Maersk Line و الخط الملاحي Hapag-Lloyd، وذلك بعد إعلان التحالف عن توجيه مسار رحلات هذه الخدمة عبر قناة السويس في الاتجاهين بدلًا من طريق رأس الرجاء الصالح بداية من منتصف شهر فبراير الجاري.

ووفقاً للبروتوكول المتبع من قبل هيئة قناة السويس في التعامل مع السفن التي تعبر القناة لأول مرة، أناب الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، الربان سعيد إمام كبير مرشدين أول، والربان أحمد نصير كبير مرشدين أول للصعود على السفينة والترحيب بطاقمها، وتسليم هدية تذكارية لربان السفينة.

وأكد الفريق ربيع أن بدء تحويل مسار أولى الخدمات الملاحية التابعة لتحالف “Gemini” يمثل عودة على الطريق الصحيح للمسار الأقصر و الأكثر استدامة لحركة التجارة العالمية المارة بين الشرق والغرب في خطوة تعكس تمسك الخطوط الملاحية الكبرى بالعبور من قناة السويس.

وأوضح رئيس الهيئة، أن قناة السويس بدأت في جني أولى ثمار مجهوداتها لاستعادة الخطوط الملاحية الكبرى، مؤكدا على استمرار الجهود الرامية لزيادة معدلات الملاحة بالقناة بشكل تدريجي عبر استمرار التواصل المباشر مع العملاء وتبني سياسات تسويقية مرنة.

القناة نجحت في جذب 784 سفينة بإجمالي حمولات صافية 36.6 مليون طن في 2025

وكشف رئيس الهيئة عن نجاح الحوافز و السياسات التسويقية المرنة التي انتهجتها الهيئة خلال عام 2025 في جذب 784 سفينة، بإجمالي حمولات صافية 36.6 مليون طن، مُحققة إيرادات قدرها 170.4 مليون دولار.

وأضاف الفريق ربيع إلى أن السفينة ASTRID MAERSK تستفيد من المنشور الملاحي رقم ( 3/ 2025) الخاص بسفن الحاويات والذي ينص على منح سفن الحاويات التي تزيد حمولتها الصافية عن 130 ألف طن أو أكثر( محملة أو فارغة) تخفيض بنسبة 15٪ من رسوم عبور القناة، لافتاً في هذا الصدد إلى أن المنشور نجح منذ مايو الماضي حتى الآن في استعادة 64 سفينة بإجمالي حمولات صافية 9.9مليون طن.

جدير بالإشارة، أن حركة الملاحة بالقناة شهدت اليوم الثلاثاء عبور 36 سفينة، بإجمالي حمولات كلية قدرها 2 مليون طن.

