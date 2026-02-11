رابط مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة توتنهام ونيوكاسل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 01:26 صباحاً - يفتح ملعب توتنهام هوتسبير أبوابه لاستقبال واحدة من أكثر المواجهات إثارة في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحل نيوكاسل يونايتد ضيفًا ثقيلًا على توتنهام هوتسبير في صراع الجريحين، ويدخل أصحاب الأرض اللقاء تحت ضغوط جماهيرية وفنية هائلة بعد السقوط الأخير أمام مانشستر يونايتد.

السبيرز يحتلون الآن المركز الخامس عشر برصيد 29 نقطة، وهي وضعية لا تليق بطموحات الفريق اللندني الذي يسعى لتصحيح المسار والابتعاد عن المناطق الدافئة القريبة من صراع الهبوط، لذلك الفريق اللندني يراهن اليوم على عاملي الأرض والجمهور لكسر سلسلة النتائج السلبية واستعادة نغمة الانتصارات التي غابت في الجولات الماضية.

كما يمر الماكبيس بفترة من انعدام التوازن أبعدته عن مراكز المقدمة ليجد نفسه في المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة، وتعرض الفريق لخسارة قاسية في الجولة الماضية أمام برينتفورد؛ مما جعل المدرب إيدي هاو يطالب لاعبيه بضرورة التركيز والعودة بالنقاط الثلاث من قلب لندن لإحياء آمالهم في اللحاق بركب الأندية المنافسة على المقاعد الأوروبية.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

سيكون بمقدور الجماهير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متابعة اللقاء حصريًا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، التي خصصت قناة beIN Sports HD 4 لنقل أحداث المباراة مباشرة.

كيف تشاهد مباراة توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد عبر الإنترنت؟

تتوفر خيارات البث الرقمي عبر تطبيق تود (TOD) وخدمة بي إن كونكت للمشتركين، لضمان توفير تغطية شاملة تضع المشاهد في قلب الحدث منذ صافرة البداية وحتى نهاية اللقاء.

معلق مباراة توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

أسندت إدارة قنوات بي إن سبورتس مهمة الوصف والتعليق على أحداث هذه القمة للمعلق حسن العيدروس، الذي سيرافق الجماهير بصوته المميز لنقل كافة التفاصيل الفنية واللحظات الحاسمة في المباراة.

ومن المتوقع أن يضفي العيدروس بأسلوبه الحماسي لمسة من المتعة على هذا الصدام المرتقب بين الفريقين الباحثين عن العودة إلى الطريق الصحيح في جدول ترتيب الدوري الأكثر إثارة في العالم.

موعد مباراة توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

تتجه أنظار محبي البريميرليج إلى ملعب المباراة اليوم الثلاثاء، الموافق 10 فبراير 2026، حيث يطلق الحكم صافرة البداية عند الساعة:

العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة وبغداد.

التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

الحادية عشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

من هو حكم مباراة توتنهام ضد نيوكاسل؟

يقود هذه المواجهة تحكيميًا الحكم الدولي أنتوني تايلور بمساعدة طاقمه المكون من غاري بيسويك وآدم نان. وسيكون الضغط كبيرًا على الطاقم التحكيمي نظرًا للندية المتوقعة وأهمية النقاط الثلاث لكل من توتنهام ونيوكاسل.