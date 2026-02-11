رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 01:26 صباحاً - يحل مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على ملعب لندن الأولمبي لمواجهة وست هام يونايتد، في قمة كروية تحمل طموحات متباينة ضمن الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي الفقرات التالية نوفر تفاصيل متابعة مباراة مانشستر يونايتد ووست هام.

يدخل الشياطين الحمر اللقاء بذكريات انتصاراتهم الأخيرة تحت قيادة مايكل كاريك محتلين المركز الرابع برصيد 44 نقطة، وعينهم على النقاط الثلاث لتعزيز وجودهم في المربع الذهبي وتضييق الخناق على المتصدرين، كما يمر المطارق بفترة حرجة، حيث يجد الفريق نفسه في المركز الثامن عشر برصيد 23 نقطة.

والتوقعات الفنية تشير إلى أن المباراة ستكون هجومية من جانب اليونايتد الذي يعتمد على حيوية بنجامين سيسكو وتحركات جوشوا زيركزي، بينما سيعمد وست هام إلى التنظيم الدفاعي والاعتماد على الكرات الثابتة والمرتدات التي قد تشكل خطورة على مرمى سين لامينس.

فالضغوط كبيرة على كلا الجانبين، خاصة وأن النقاط الثلاث في هذه المرحلة من الموسم قد تعيد رسم خريطة الترتيب بشكل جذري، سواء في صراع التأهل لدوري الأبطال أو في الهروب من شبح الهبوط الذي يطارد أصحاب الأرض.

متى تبدأ مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

ينتظر عشاق البريميرليج انطلاق صافرة البداية لهذه المواجهة القوية اليوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير 2026، ومن المقرر أن تبدأ الإثارة في:

تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

الحادية عشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

سيكون الموعد عند الساعة الثانية عشرة والربع بعد منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

ستكون مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام منقولة حصريًا وبث مباشر عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا قناة beIN Sports HD 1، ويمكن للمشتركين متابعة المباراة عبر تطبيق تود (TOD) وخدمة بي إن كونكت، لضمان مشاهدة عالية الجودة وبدون تقطيع لمجريات هذه المباراة الهامة في مشوار الفريقين بالدوري.

معلق مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

أسندت شبكة بي إن سبورتس مهمة الوصف والتعليق على أحداث هذا اللقاء للمعلق التونسي عصام الشوالي الذي سيضفي بكلماته المعهودة وأسلوبه الحماسي أجواءً خاصة على القمة.

حكم مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

يتولى الحكم الإنجليزي سيمون هوبر إدارة هذه المباراة الصعبة، وهو حكم معروف بخبرته الواسعة في الملاعب الإنجليزية وقدرته على ضبط إيقاع المباريات ذات الندية العالية.