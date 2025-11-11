نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الوطنية للانتخابات لرؤساء اللجان: لا إعلان لنتائج الفرز للمرشحين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن عددًا من اللجان الفرعية شهد كثافة كبيرة في الإقبال، خاصة في مسقط رأس المرشحين. وأضاف أنه تم دعم هذه اللجان بأوراق اقتراع إضافية في بعض الدوائر لضمان استمرار العمل واستكمال عملية التصويت.

وأوضح بنداري أن اللجان التي تم تعزيزها تقع في محافظات البحيرة وبني سويف والمنيا—خصوصًا مركزي مغاغة وملوي—ومحافظة البحر الأحمر في مدينتي سفاجا وحلايب، إلى جانب مركز أبو تشت بمحافظة قنا، ومركزي المراغة وطهطا بسوهاج. وشدد على رؤساء اللجان أن التصويت سيستمر حتى آخر ناخب داخل اللجنة.

وأضاف في تصريحات صحفية أن مركز إسنا بمحافظة قنا شهد مشاجرة أمام مقر اللجنة رقم 2، وتمت السيطرة على الموقف بسرعة، واستئناف التصويت بعد توقف دام 10 دقائق فقط.

وأكد بنداري على رؤساء اللجان ضرورة عدم إعلان أي نتائج عقب انتهاء الفرز، لأن هذا من اختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات، والاكتفاء بإبلاغ المرشحين بالحصر العددي للأصوات.

وتقدم بنداري بالتعازي لأسرة محمد أحمد دياب، الموظف بلجنة العدوة بالمنيا، والذي أصيب بأزمة قلبية أثناء تواجده باللجنة مساء الاثنين. وتم نقله إلى المستشفى وتوفي فور وصوله. وهو موظف بالتربية والتعليم. وقدم بنداري عزاء الهيئة لأسرته وللعاملين بالتربية والتعليم.

وأشار إلى أنه أجرى اتصالات عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء اللجان العامة والفرعية لمتابعة عملية التصويت أولًا بأول.

ومن جانبهم، قدم رؤساء اللجان الفرعية تقارير ميدانية؛ إذ قال المستشار أحمد حسن عبدالفتاح، رئيس اللجنة الفرعية رقم 25 بمركز الصف بالجيزة، إن الإقبال كان "منقطع النظير"، لافتًا إلى مشاركة مختلف الفئات العمرية، وأن الفترة الصباحية شهدت كثافة عالية.

وقالت المستشارة زينب رشدي، رئيس اللجنة الفرعية رقم 3 بالأقصر، إن عدد الناخبين المقيدين باللجنة يبلغ 3648 ناخبًا، وإن العملية الانتخابية تسير بانضباط.

كما أكدت المستشارة دينا شحتة محمد، رئيس لجنة فرعية رقم 38 بمركز أوسيم بالجيزة، أن هناك إقبالًا كبيرًا من السيدات، وأن الأمور تسير بسهولة.

أما المستشار شريف الفقي، رئيس لجنة بمحافظة الجيزة، فأشار إلى حصر اللجان ذات الكثافة العالية لدعمها بعدد أكبر من القضاة، خصوصًا في مراكز الصف وأطفيح وشبين القناطر. وأوضح أن موظفًا في لجنة 107 بالوراق تعرض لأزمة قلبية وتم نقله إلى مستشفى الشيخ زايد، وتم الدفع ببديل فورًا.

وذكر المستشار عمرو سلامة، رئيس لجنة المتابعة ببني سويف، أن مركز إهناسيا شهد إقبالًا كبيرًا، إذ يضم 54 لجنة فرعية، بينها 8 أو 9 لجان في مسقط رأس المرشحين. وأشار إلى أن لجنة 15 بمركز ببا تعرضت لانقطاع التيار الكهربائي قبل أن يعود سريعًا، بينما شهدت اللجنتان 10 و51 بعض مشكلات التنظيم وتم إرسال قوات الأمن لضبط الوضع.