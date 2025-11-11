نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجامعة البريطانية تحتفل بمرور 10 سنوات على تأسيس مكتبتها بحضور مجلس الأمناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة، بالذكرى العاشرة على تأسيس مكتبتها المركزية، وذلك في إطار حرص الجامعة على إبراز مسيرة التطويرالأكاديمي ودعم منظومة التعليم والبحث العلمي داخل الحرم الجامعي.

جاء ذلك بحضور، السيدة "فريدة خميس" رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، الدكتور "ديريك بلامبلي"، نائب الرئيس الشرفي للجامعة البريطانية، والسفير "فرانسيس جوزيف ريتشاردوني"، والدكتور "إيوان ديفيز"، الدكتور "رياض حمزة"، أعضاء مجلس الأمناء، إلى جانب الأستاذ الدكتور "يحى بهي الدين"، نائب رئيس الجامعة للبحوث والمشروعات، الدكتور "محمد إسماعيل"، المستشار الأول لرئيس الجامعة، الدكتور "جيم جازارد"، النائب الأكاديمي لرئيس الجامعة، والدكتو "طارق محرم"، مدير مكتبة الجامعة، وعدد من الشخصيات الأكاديمية البارزة في مصر وبريطانيا.

وشهدت الفعالية تناولًا شاملًا لتطور الخدمات التي تقدمها المكتبة، والإنجازات التي تحققت خلال العقدين الماضيين.

بدوره، أكد الدكتور "محمد لطفي"، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن المكتبة أصبحت شريكًا رئيسًا في المنظومة التعليمية، وركيزة أساسية في دعم البحث العلمي وتزويد الطلاب والباحثين بمصادر معرفية متعددة، وأوضح أن المكتبة تحتضن اليوم رصيدًا واسعًا من المقتنيات العلمية المطبوعة والرقمية، يشمل أحدث الكتب الأكاديمية والدوريات، إضافة إلى قواعد بيانات اليكترونية تتيح متابعة أحدث الدراسات والأبحاث في مختلف التخصصات.

وأضاف الدكتور "لطفي"، أن المكتبة شهدت خلال السنوات الماضية عملية تطوير شاملة، سواء على مستوى المحتوى العلمي أو البنية التحتية الرقمية، وأصبحت بيئة تعليمية متكاملة تخدم احتياجات الطلاب وتوفر مساحات دراسية مجهزة وقاعات متعددة للاستخدامات الأكاديمية والبحثية، كما أن تطوير المكتبة يمثل جزءً محوريًا في استراتيجية الجامعة لدعم التفوق الأكاديمي وتعزيز قدرات الطلاب في البحث والتحليل؛ مما يدعم مجتمع الطلاب والباحثين داخل وخارج الجامعة، ويرفع كفاءة العملية التعليمية.

من جانبه، أكد الدكتور "طارق محرم"، مدير مكتبة الجامعة البريطانية في مصر، أن المكتبة شهدت تطورًا مؤسسيًا خلال السنوات العشر الماضية، حيث تم توسيع قاعدة مقتنياتها، إلى جانب توفير مجموعة متكاملة من المصادر الاليكترونية، كما أوضح أن المكتبة تقدم منظومة خدمات بحثية متخصصة تشمل الإرشاد الأكاديمي، تدريب الطلاب على استخدام قواعد البيانات، وورش عمل في مهارات البحث العلمي، كما أنها تقدم ورش تدريبية لطلاب أقسام لمكتبات والمعلومات بالجامعات المصرية في إطار خدمتها المجتمعية.

وأضاف الدكتور "محرم": نحرص في مكتبتنا على مواكبة المعايير العالمية في إدارة المكتبات الجامعية، وقد أولينا خلال السنوات الماضية اهتمامًا بالغًا بمحاكاة مصادر المعرفة والمواد العلمية المتوافرة في كبريات المكتبات البريطانية وتوفيرها لطلبتنا وباحثينا، إلى جانب تطوير مرافق المكتبة بما يتناسب مع الاحتياجات الأكاديمية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بما يضمن بيئة معرفية متكاملة تدعم التعليم والبحث والإبداع.

واختُتمت فعاليات الاحتفال، الذي امتد على مدار يومين، بتكريم فريق عمل المكتبة تقديرًا لجهودهم المخلصة في تطوير منظومة الخدمات وتحديث أنظمة العمل، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز دور المكتبة كمركزٍ للمعرفة