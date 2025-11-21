نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تانيجوتشي: حزمة التحفيز اليابانية تمنح دفعة قصيرة المدى وتستهدف القطاعات الاستراتيجية في المقال التالي

قال توموهيكو تانيجوتشي، المستشار السابق لرئيس الوزراء الياباني، إن حزمة التحفيز الاقتصادي الجديدة التي أطلقتها حكومة سنايتا كياتشي ما زال من المبكر الحكم على فعاليتها، موضحًا أن النتائج ستكشفها الفترة المقبلة.

وأكد تانيجوتشي، خلال حواره في برنامج "المراقب"، مع الإعلامية روان علي، على شاشة القاهرة الإخبارية، أن رئيس الوزراء إذا تمكن من تنفيذ ما تعهّد به على المديين القصير والبعيد، فسيكون لهذه الحزمة أثر إيجابي على الاقتصاد الياباني.

وأضاف تانيجوتشي أن الحزمة الجديدة تمثل دافعًا سريعًا للاقتصاد، لكنها في الوقت نفسه مصممة لتقوية قطاعات استراتيجية في البلاد، من بينها بناء السفن ودعم القدرات الردعية لليابان.

وأوضح أن هذه المجالات تحظى بأولوية ضمن رؤية الحكومة لتعزيز الجاهزية الاقتصادية والأمنية في آن واحد.

وأشار إلى أن بعض بنود الحزمة، مثل خفض ضريبة البنزين ودعم فواتير الكهرباء، تستهدف التخفيف من الأعباء المعيشية، معتبرًا أنها إجراءات يمكن أن تساعد في استقرار الأسواق الداخلية.

وأوضح أن هذه الخطوات تأتي ضمن سياسة أوسع تهدف إلى موازنة احتياجات المستهلكين مع خطط التنمية الاستراتيجية.

وأكد تانيجوتشي أن تأثير هذه الإجراءات على المالية العامة لن يكون كبيرًا، مشيرًا إلى أن الدعم المقدم للطاقة قد يساهم في تحسين إمدادات الكهرباء والغاز الطبيعي مستقبلًا، خاصة في ظل اعتماد اليابان على الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط.

كما لفت إلى أن تعزيز استخدام الطاقة النووية، بما في ذلك التقنيات الجديدة مثل الانشطار والاندماج النووي، يمثل أحد محاور السياسة اليابانية المقبلة.

