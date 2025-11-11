نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وضع صناديق قمامة جديدة بشارع الملك فيصل لتحسين المظهر الحضاري ورفع مستوى الخدمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجّه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة هيئة النظافة والتجميل بوضع عدد صناديق قمامة جديدة بالجزيرة الوسطى بشارع الملك فيصل وذلك بنطاق أحياء الطالبية والهرم والعمرانية وبولاق الدكرور بهدف تيسير عملية جمع المخلفات والحد من تراكمها على جانبي الطريق.

وأكد المحافظ أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود المحافظة المستمرة للارتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمناطق الحيوية بالمحافظة، مشيرًا إلى أهمية تعاون المواطنين مع الأجهزة التنفيذية في تحقيق بيئة نظيفة وآمنة ومستدامة.

كما حث المحافظ المواطنين على ضرورة الالتزام بوضع المخلفات داخل الصناديق المخصصة لذلك، مشددًا على أن النظافة مسؤولية مشتركة بين المواطن والإدارة المحلية، وأن الالتزام يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين جودة الحياة اليومية.

وفي السياق ذاته، وجّه المحافظ رؤساء أحياء العمرانية وبولاق الدكرور والطالبية والهرم بتكثيف المرور الميداني على امتداد شارع الملك فيصل، والتأكيد على أصحاب المحال التجارية بوضع صناديق قمامة أمام محالهم بشكل منظم وحضاري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

من جانبه، أوضح المهندس محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة أن الهيئة تعمل على متابعة حالة الصناديق بشكل دوري لضمان استدامة الخدمة، وتكثيف أعمال الجمع والنقل بالشوارع الرئيسية، مشيرًا إلى أن خطة الهيئة تستهدف تعميم التجربة في عدد من المحاور الرئيسية لتحسين مستوى النظافة وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على البيئة.

