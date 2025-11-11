نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم العالي يتفقد جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، يرافقه الدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور محمد عبدالرحمن رئيس الجامعة، والدكتور أحمد الجيوشي أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، والأستاذ محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ولفيف من قيادات الجامعة وعمداء الكليات، وذلك على هامش اجتماع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.

وخلال الزيارة، تفقد الوزير منشآت ومباني الجامعة واطلع على محتويات مباني الكليات والتي تضم قاعات وفصول دراسية ومعامل وورش تدريب ومكاتب إدارية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وفي كلمته، أشاد الدكتور أيمن عاشور بمستوى الجامعة التي تعد إضافة مهمة لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر والوطن العربي، من حيث مُحاكاة المؤسسات العالمية في التطوير التعليمي والمهني، منوهًا إلى حرص الدولة على التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التعليمية التي تتوافق مع الخطة القومية الطموحة للتوسع فى إتاحة التعليم العالي ووضع مصر على خريطة الوجهات المُتميزة عالميًا فى مجال التعليم، لافتًا إلى أن التعليم التكنولوجي يشهد تناميًا ملحوظًا في الطلب على خريجيه على مستوى العالم لملاحقة التطورات التكنولوجية المُتسارعة في العالم الحديث.

وأكد الوزير أهمية مسار التعليم التكنولوجي؛ باعتباره من المسارات التعليمية المهمة، موضحًا أن الجامعات التكنولوجية تعتمد بشكل أساسي على تطبيق واستغلال التكنولوجيا في خدمة المجتمع، وتعمل على تزويد الطلاب بالمهارات والخبرات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى حرص الدولة على متابعة تطبيق واستغلال التكنولوجيا في خدمة المجتمع، مطالبًا إياهم بالتركيز على اكتساب المهارات والخبرات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل، في هذا المجال العلمي الهام.

ومن جانبه، أعرب الدكتور حسن القلا عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدًا أن جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا تقدم برامج دراسية حديثة وتعتمد على توفير الأدوات التعليمية الحديثة والمبتكرة، لمواكبة المتغيرات التكنولوجية ومُتطلبات قطاع الصناعة، واتباع نهج تعليمي مبتكر لتزويد الطلاب بالمهارات والمعرفة اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل.

وأوضح الدكتور محمد عبدالرحمن أن جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا هي جامعة ذكية من الجيل الرابع تعتمد على التعليم التكنولوجي التطبيقي، وتركز على التعلم القائم على المشاريع وحل المشكلات، تطبق نظام الساعات المعتمدة، وتعتمد على دمج التعليم النظري بالتدريب العملي، فضلًا عن الاهتمام بعقد شراكات مع كبرى الجامعات الدولية.

جدير بالذكر أن جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا تضم 4 كليات وتقدم 6 برامج دراسية متنوعة، وتقدم كلية تكنولوجيا الرعاية الصحية (برنامج تكنولوجيا التمريض وبرنامج تكنولوجيا الصحة العامة)، وتقدم كلية تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية (برنامج تكنولوجيا ميكانيكا السيارات)، وتقدم كلية تكنولوجيا الهندسة الكهربية والإلكترونية والحاسبات (برنامج تكنولوجيا أمن الحوسبة)، وتقدم كلية تكنولوجيا الإدارة (برنامج تكنولوجيا اللوجستيات وبرنامج تكنولوجيا الإدارة الرياضية).