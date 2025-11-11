نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مصر تصبح مركزًا عالميًا لصناعة الضفائر الكهربائية للسيارات.. مدبولي يكشف آخر تطورات الصناعة والاستثمار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر أصبحت مركزًا عالميًا لصناعة الضفائر الكهربائية للسيارات، من خلال احتضانها لكبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا القطاع الحيوي، والتي تزود جميع أنواع السيارات، التقليدية والكهربائية، مما يعكس الثقة الكبيرة في قوة الاقتصاد المصري وكفاءة العمالة الوطنية.

وأكد رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أن صناعة السيارات أصبحت أولوية استراتيجية للدولة، مشيرًا إلى مشروعات ضخمة لإنتاج السيارات الكهربائية والمحركات الحديثة، مع خطط مستقبلية لتوسيع حجم الإنتاج إلى 100 ألف سيارة سنويًا، بما يدعم تطوير الصناعة المحلية ويزيد من الصادرات.

استثمارات ضخمة وفرص عمل جديدة

وأشار مدبولي إلى توقيع عقد إنشاء مجمع صناعي لشركة ليوني الألمانية المتخصصة في الضفائر الكهربائية، ضمن رؤية الدولة لتوطين الصناعات الحديثة.

كما كشف افتتاح مصنع المنصور لفلاتر المركبات لتغطية السوق المحلية وتصدير ثلث الإنتاج، فضلًا عن مصنع سيارات جديد باستثمارات 150 مليون دولار لإنتاج 50 ألف سيارة سنويًا في المرحلة الأولى.

وأكد أن الصفقة الاستثمارية المصرية القطرية في منطقة علم الروم بمطروح ستوفر نحو 250 ألف فرصة عمل، وتصل استثماراتها الإجمالية إلى 30 مليار دولار، بما يعزز النمو الاقتصادي ويدعم الشركات الوطنية والشباب المصري.

تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الاحتياطيات

أوضح رئيس الوزراء أن الاحتياطيات من العملات الأجنبية تجاوزت 50 مليار دولار، وأن موارد الدولة قادرة على تغطية احتياجاتها، مشيرًا إلى نمو الإيرادات من قناة السويس وزيادة الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، مثل الصناعة والسياحة والتصدير والخدمات اللوجستية.

تطوير النقل والبنية التحتية

وأكد مدبولي أن مصر تتوسع في تصنيع الحافلات الكهربائية واستبدال أسطول هيئة النقل العام بالكامل، بجانب تحديث قطارات مترو الأنفاق وقطارات النوم بأيدٍ مصرية، ضمن جهود الدولة لبناء منظومة نقل ذكية وصديقة للبيئة، وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع النقل والصناعة.

متحف المصري الكبير.. طاقة اقتصادية وثقافية

اختتم رئيس الوزراء حديثه بالإشادة بالإقبال الكبير على المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أنه أصبح محركًا اقتصاديًا وسياحيًا، داعيًا المواطنين للحفاظ على ممتلكات الدولة ومواجهة أي سلوكيات فردية سلبية، لضمان استمرارية الإنجازات الوطنية.