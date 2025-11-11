نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- إقبال متزايد في ثاني أيام التصويت بانتخابات مجلس النواب 2025 بالجيزة وسط مشاركة قوية من الشباب والمرأة وكبار السن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إقبال متزايد في ثاني أيام التصويت بانتخابات مجلس النواب 2025 بالجيزة وسط مشاركة قوية من الشباب والمرأة وكبار السن

شهدت محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، ثاني أيام التصويت ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث رصدت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، درية عاطف، إقبالًا متزايدًا من الناخبين منذ ساعات الصباح الأولى، في أجواء اتسمت بالالتزام والانضباط داخل اللجان الانتخابية.

اللجان مستمرة حتى إدلاء آخر ناخب بصوته

أكدت المراسلة، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية مع الإعلامي همام مجاهد، أن اللجان لن تُغلق أبوابها في تمام التاسعة مساءً، بل ستظل مفتوحة حتى يتمكن جميع المواطنين المتواجدين أمامها من الإدلاء بأصواتهم، تنفيذًا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات التي شددت على ضرورة تمكين كل ناخب من ممارسة حقه الدستوري حتى اللحظات الأخيرة من اليوم الانتخابي.

المرأة تتصدر المشهد في اليوم الأول والشباب في الثاني

أوضحت درية عاطف أن النصف الأول من اليوم شهد حضورًا متنوعًا من مختلف الفئات العمرية، حيث تصدرت المرأة المشهد خلال اليوم الأول، بينما كان اليوم الثاني أكثر حيوية بمشاركة لافتة من الشباب والرجال إلى جانب كبار السن وذوي الهمم، الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم رغم ظروف الطقس وازدحام اللجان.

تسهيلات وخدمات داخل المقار الانتخابية

وأشارت المراسلة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات وفّرت مجموعة من التسهيلات داخل وحول المقرات الانتخابية، شملت مظلات وكراسي متحركة ومياه مبردة، مما ساعد على راحة الناخبين وسهّل عملية التصويت على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

توقعات بزيادة الإقبال مع نهاية اليوم

وأضافت أن التوقعات تشير إلى زيادة الإقبال في الساعات المسائية، عقب انتهاء فترة راحة القضاة وانصراف الموظفين من أعمالهم، نظرًا لأن اليوم يوم عمل رسمي داخل مصر، وهو ما يدفع العديد من المواطنين إلى تأجيل مشاركتهم إلى المساء، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة.