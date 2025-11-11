وزيرة التنمية المحلية تتابع سير عمليات الاقتراع في اليوم الثاني بمحافظات المرحلة الأولى لانتخابات النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 09:32 مساءً - تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، مساء اليوم سير العملية الانتخابية فى اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات المرحلة الأولي وتشمل 14 محافظة هي: الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مطروح) ، وذلك عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للوزارة بالعاصمة الجديدة.

وأجرت وزيرة التنمية المحلية مجموعة من الاتصالات عبر الفيديو كونفرانس مع عدد من السادة المحافظين من بينهم الجيزة والبحيرة وأسوان وقنا وبني سويف والمنيا والفيوم ونائب محافظ الوادي الجديد للاطمئنان على تطورات الأوضاع في المحافظات ، حيث أشار السادة المحافظين إلى انتظام سير العملية الانتخابية علي مدار اليوم الثاني وسط إقبال كبير من الناخبين على مختلف اللجان الانتخابية خاصة مع الساعات الأخيرة لموعد غلق اللجان من كافة الفئات العمرية .

كما أكد السادة المحافظين علي تقديم كل التيسيرات اللازمة للسادة القضاة من المشرفين علي اللجان الانتخابية حتي الانتهاء من التصويت لجميع الناخبين المتواجدين في محيط اللجان والتي تشهد كثافات كبيرة خلال فترة المساء .

ووجهت د.منال عوض ، باستمرار المتابعة من الأجهزة التنفيذية بمختلف المحافظات حتي انتهاء جميع الناخبين المتواجدين في اللجان من الادلاء بأصواتهم في ظل حالة الاقبال الكبيرة في عدد كبير من اللجان قبل موعد الغلق المحدد من الهيئة الوطنية للانتخابات، و تذليل أى عقبات قد تواجه المواطنين أو القائمين على العملية الانتخابية للظهور بالشكل الحضارى اللائق لمحافظات المرحلة الأولي.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة التواصل بين المحافظات و مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة حتي إغلاق جميع اللجان ، كما أعربت الدكتورة منال عوض عن خالص تقديرها للجهود المبذولة من السادة المحافظين والنواب والقيادات التنفيذية بالمحافظات لخروج العملية الانتخابية بأفضل شكل بما يعكس صورة حضارية للعملية الديمقراطية للدولة المصرية .

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن الدولة وفّرت كافة الإمكانات اللازمة لخروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق ، مشيدة بدور وجهود جميع الجهات والوزارات المشاركة في العملية الانتخابية .