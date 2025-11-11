نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز دياموند والنجوم والنصر والعبور والقناطر بدوري القسم الثاني في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أسفرت نتائج مواجهات الجولة العاشرة بمجموعتي القاهرة، بدوري القسم الثاني ب موسم 2025-2026 عن التالي..
مجموعة القاهرة أ..
- فوز فريق دياموند على فريق جي كلوب بهدف دون رد سجله عبد السميع سيمو.
- فوز فريق القناطر الخيرية على فريق جمهورية شبين بهدفين نظيفين سجلهما محمد قوره واحمد بطور.
- فوز فريق النصر على فريق سرس الليان بخماسية مقابل هدف سجلها يوسف دياب هدفين وأحمد حسين ومصطفى عبده ومحمد كوتا للنصر.
- فوز فريق اتحاد الشرطة على فريق الشمس بهدف دون رد سجله محمد رضا بوله.
- فوز فريق ليفيلز على فريق مصر للتأمين بهدفين مقابل هدف سجلها عماد محمد هدفين ليفيلز.
- فوز فريق النجوم على فريق حلوان العام بهدف دون رد.
- تعادل فريق بنها مع فريق مستقبل سبورت سلبيًا
مجموعة القاهرة «ب»
- فوز فريق الشرقية على فريق نجمة سيناء بهدف دون رد سجله شيجو.
- فوز فريق العبور على فريق شباب النجوم برباعية مقابل هدف سجلها محمود الشحات وحسن صاروخ وفتحي السيد ورجب العربي.
- فوز فريق بورفؤاد على فريق منتخب السويس بثلاثيه نظيفه سجلها اسلام غلاب هدفين محمد صبري هدف.
- فوز فريق شباب قرية عامر على فريق الرباط والأنوار بهدفين نظيفين سجلهما يحيى شاهين وحماصه.
- تعادل فريق المريخ مع فريق الزرقا بهدفين لكل منهما سجلها احمد بكر محمد ممدوح شيكا للمريخ بينما سجل للزرقا جلال مجدي وعبد الرحمن سمير.
- فوز فريق رع على فريق النصر بالعريش برباعية مقابل هدف.
وتختتم الجولة الثلاثاء بلقاء فريق 6 أكتوبر مع فريق شباب القزازين.