نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز دياموند والنجوم والنصر والعبور والقناطر بدوري القسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت نتائج مواجهات الجولة العاشرة بمجموعتي القاهرة، بدوري القسم الثاني ب موسم 2025-2026 عن التالي..

مجموعة القاهرة أ..

- فوز فريق دياموند على فريق جي كلوب بهدف دون رد سجله عبد السميع سيمو.

- فوز فريق القناطر الخيرية على فريق جمهورية شبين بهدفين نظيفين سجلهما محمد قوره واحمد بطور.

- فوز فريق النصر على فريق سرس الليان بخماسية مقابل هدف سجلها يوسف دياب هدفين وأحمد حسين ومصطفى عبده ومحمد كوتا للنصر.

- فوز فريق اتحاد الشرطة على فريق الشمس بهدف دون رد سجله محمد رضا بوله.

- فوز فريق ليفيلز على فريق مصر للتأمين بهدفين مقابل هدف سجلها عماد محمد هدفين ليفيلز.

- فوز فريق النجوم على فريق حلوان العام بهدف دون رد.

- تعادل فريق بنها مع فريق مستقبل سبورت سلبيًا

مجموعة القاهرة «ب»

- فوز فريق الشرقية على فريق نجمة سيناء بهدف دون رد سجله شيجو.

- فوز فريق العبور على فريق شباب النجوم برباعية مقابل هدف سجلها محمود الشحات وحسن صاروخ وفتحي السيد ورجب العربي.

- فوز فريق بورفؤاد على فريق منتخب السويس بثلاثيه نظيفه سجلها اسلام غلاب هدفين محمد صبري هدف.

- فوز فريق شباب قرية عامر على فريق الرباط والأنوار بهدفين نظيفين سجلهما يحيى شاهين وحماصه.

- تعادل فريق المريخ مع فريق الزرقا بهدفين لكل منهما سجلها احمد بكر محمد ممدوح شيكا للمريخ بينما سجل للزرقا جلال مجدي وعبد الرحمن سمير.

- فوز فريق رع على فريق النصر بالعريش برباعية مقابل هدف.

وتختتم الجولة الثلاثاء بلقاء فريق 6 أكتوبر مع فريق شباب القزازين.