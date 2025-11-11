الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن الرئيسان الفلسطيني محمود عباس، والفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء،عن تشكيل "لجنة مشتركة" لصياغة دستور الدولة الفلسطينية.

عباس وماكرون يشكلان لجنة دستور فلسطين المشتركة

وأكد ماكرون، في مؤتمر صحافي عقب لقائه عباس في قصر الإليزيه، أولوية إجراء انتخابات في الأراضي الفلسطينية، في الوقت الذي جدد عباس التزامه بإجراء إصلاحات تشمل تنظيم انتخابات.

وعن ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة أكد ماكرون أن مشاريع الضم الإسرائيلية "الجزئية أو الكلية" أو "بحكم الأمر الواقع" عبر الاستيطان في الضفّة الغربية المحتلّة، تشكل "خطا أحمر".

وقال ماكرون إن فرنسا وشركاءها الأوروبيين سيردّون على هذه المشاريع "بقوة" إن نُفّذت.

وأضاف أن "عنف المستوطنين وتسارع مشاريع الاستيطان يبلغان مستويات قياسية جديدة تهدد استقرار الضفة الغربية وتشكل انتهاكات للقانون الدولي".