عاجل- الحكومة: اتفاقيات جديدة توفر 70 ألف فرصة عمل

أحمد جودة - القاهرة - صناعة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات تقود مستقبل التشغيل في مصر وتفتح آفاقًا جديدة للشباب

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع تكنولوجيا المعلومات وصناعة التعهيد أصبح من أسرع القطاعات نموًا في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير هذا القطاع الحيوي الذي يمثل محورًا أساسيًا في دعم الاقتصاد الرقمي وتوفير فرص العمل للشباب. وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد لقاءً موسعًا مع رؤساء أكثر من 50 شركة عالمية عاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتعهيد، حيث تم استعراض الفرص الواعدة في السوق المصرية والإمكانات البشرية المتميزة التي تمتلكها مصر.

اتفاقيات جديدة توفر 70 ألف فرصة عمل

أشار مدبولي إلى أنه تم توقيع اتفاقيات تعاون مع 55 شركة جديدة تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد، موضحًا أن هذه الاتفاقيات ستسهم في توفير أكثر من 70 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأضاف أن هذا التوسع يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في مناخ الاستثمار المصري، وفي قدرات الشباب المصري الذين أثبتوا كفاءتهم العالية في مجالات البرمجة، وخدمة العملاء، والتحول الرقمي.

المتحف المصري الكبير.. فخر حضاري واقتصادي لمصر

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالإشادة بالإقبال الكبير من المصريين والسائحين على المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن هذا الصرح العالمي أصبح رمزًا للفخر الوطني ومصدرًا لجذب السياحة والثقافة والاستثمار. وأوضح أن المتحف لا يمثل فقط وجهة أثرية، بل هو أيضًا نموذج للتكامل بين التراث والتكنولوجيا الحديثة، ما يجعله أحد أهم المقاصد السياحية في العالم. وناشد مدبولي المواطنين بالحفاظ على الصورة الحضارية التي تليق بمكانة مصر التاريخية، مشددًا على أهمية الوعي المجتمعي في صون الممتلكات العامة وتعزيز الانطباع الإيجابي لدى الزوار الأجانب.