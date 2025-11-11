عاجل-الحكومة: الاكتشافات البترولية الجديدة تدعم الاكتفاء الذاتي وتخفض واردات مصر من الوقود

أحمد جودة - القاهرة - الاكتشافات الجديدة تعزز أمن الطاقة المصري

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاكتشافات البترولية الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية وتقليل فاتورة الاستيراد. وأوضح أن هذه الاكتشافات تأتي نتيجة للجهود المستمرة التي تبذلها الدولة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية في مجال البحث والتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس.

خفض الاعتماد على المستلزمات المستوردة

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الاكتشافات ستسهم بشكل مباشر في تخفيض احتياجات مصر من المستلزمات البترولية المستوردة، مما يخفف الضغط على الموازنة العامة للدولة ويحسن من ميزان المدفوعات. كما أوضح أن الحكومة تعمل على تطوير معامل التكرير وتوسيع شبكة خطوط الأنابيب لزيادة قدرات التكرير المحلية، بما يسمح بتلبية احتياجات السوق الداخلي وتصدير الفائض.

شراكات دولية تدعم قطاع الطاقة

ولفت مدبولي إلى أن الدولة المصرية حريصة على دعم الشراكات مع الشركات العالمية الكبرى في مجال الطاقة، منوهًا إلى أن المناخ الاستثماري الجاذب والاستقرار الاقتصادي والسياسي ساعد في جذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع الحيوي. وأكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتوزيع الطاقة في الشرق الأوسط وإفريقيا.

رؤية مصر 2030 نحو تنمية مستدامة

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أن الاكتشافات البترولية الجديدة تأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الطاقة وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية بما يعود بالنفع على الأجيال القادمة.