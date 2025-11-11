عروسان يتوجهان للتصويت بانتخابات مجلس النواب 2025 فى الجيزة (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 09:32 مساءً - رصدت غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومي للمرأة، لمتابعة تصويت المرأة بانتخابات مجلس النواب 2025، بمحافظات المرحلة الأولى، قيام عريس وعروسة بالتصويت فى انتخابات مجلس النواب فى لجنتهم بالجيزة.

وقال المجلس: مشهد بيلخص حب الوطن.. عروسة في يوم فرحها أصرت إنها تبدأ حياتها بخطوة وطنية مهمة.. أخدت عريسها وراحت لجنتها الانتخابية فى محافظة الجيزة علشان تدلى بصوتها فى انتخابات مجلس النواب 2025.

وتابع المجلس: تحية لكل سيدة مصرية بتثبت كل يوم إن صوتها أمل.. ورأيها قوة.. ومشاركتها بداية لكل تغيير. تحية للعروسة.. ولكل ست مصرية بتدعم بلدها في كل لحظة.

العريس والعروسة فى اللجنة الانتخابية العريس والعروسة فى اللجنة الانتخابية

غرفة عمليات القومي للمرأة واليوم الثاني

ولليوم الثانى على التوالى أطلق المجلس القومي للمرأة، غرفة عمليات مركزية بالمجلس، إلى جانب غرف عمليات في فروعه بجميع محافظات المرحلة الأولى من الانتخابات، لمتابعة سير العملية الانتخابية وتلقى استفسارات وشكاوى السيدات والفتيات على مدار يومي التصويت، وذلك عبر الخط المختصر رقم 15115 من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا على مدار يومى الانتخابات المقرر عقدها يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 نوفمبر 2025.

وأكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن غرفة العمليات تستعد بكامل طاقتها لمتابعة مجريات الانتخابات منذ الساعات الأولى لفتح اللجان وحتى غلق باب التصويت.

تنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات

وأشارت المستشارة أمل عمار إلى أن المجلس يعمل بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات وجميع الجهات المعنية لتذليل أي عقبات قد تواجه السيدات أثناء مشاركتهن في الانتخابات، وضمان توفير الدعم الكامل لهن خلال هذا الاستحقاق الوطني الهام.

وأكدت حرص المجلس على تشجيع السيدات والفتيات على المشاركة الإيجابية في الحياة السياسية، تأكيدًا لدور المرأة المصرية الفاعل في بناء الوطن وصنع القرار.

عدد الناخبين فى كل محافظة بالمرحلة الأولى

كان القاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلن أن عدد من يحق لهم التصويت فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 35 مليونا و279 ألفا و922 ناخبا موزعين كالتالى:

- الجيزة تضم 12 دائرة بعدد لجان 775 لجنة بها 152 مترشحًا (6634318 ناخبا).

-الفيوم تضم 4 دوائر بعدد لجان 343 بها 68 مترشحًا (2232098 ناخبا).

-الوادي الجديد تضم 2 دوائر بعدد لجان 60 بها 22 مترشحًا (195479 ناخبا).

-بنى سويف تضم 4 دوائر بعدد لجان 479 بها 102 مترشح (2096676 ناخبا).

-المنيا تضم 6 دوائر بعدد لجان 621 بها 145 مترشحًا (3831541 ناخبا).

-أسيوط تضم 4 دوائر بعدد لجان 492 بها 102 مترشح (3073670 ناخبا).

-سوهاج تضم 8 دوائر بعدد لجان 641 بها 177 مترشحًا (3375700 ناخب).

-قنا تضم 4 دوائر بعدد لجان 352 بها 122 مترشحًا (2215411 ناخبا).

-الأقصر تضم 3 دوائر بعدد لجان 147 بها 51 مترشحًا (922698 ناخبا).

-أسوان تضم 4 دوائر بعدد لجان 190 بها 59 مترشحًا (1122806 ناخبين).

-البحر الأحمر تضم 3 دوائر بعدد لجان 68 بها 11 مترشحًا (340360 ناخبا).

-الإسكندرية تضم 5 دوائر بعدد لجان 558 بها 89 مترشحًا (4475444 ناخبا).

-البحيرة تضم 8 دوائر بعدد لجان 753 بها 210 مترشحين (4388114 ناخبا).

-مرسى مطروح تضم دائرتين بعدد لجان 127 بها 13 مترشحًا (375543 ناخبا).