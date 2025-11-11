القاضى أحمد بندارى: نتابع غلق اللجان الانتخابية فى 14 محافظة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 10:28 مساءً - أعلن القاضى أحمد بندارى رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، أنه يتم متابعة غلق اللجان في 14 محافظة في 5606 لجنة فرعية بـ 70 دائرة، مؤكدًا علي تمكين أي ناخب متواجد في جمعية الانتخاب والإدلاء بصوته حتي بعد انتهاء الموعد، وأنه مستمرون في العمل حتى تمكين آخر ناخب من الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب.

ووفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوى، يقوم رؤوساء اللجان الانتخابية البالغ عددها 5606 لجان على مستوى 14 محافظة، بفرز أصوات الناخبين اللذين أدلوا بها على مدار يومى 10 و11 نوفمبر.

إجراءات فرز الأصوات

وتبدأ إجراءات الفرز بقيام رئيس كل لجنة بفصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب بالنظام الفردي عن تلك التى تضم بطاقات الانتخاب بنظام القائمة ويحرر محضر مستقل بكل نظام، ثم يقوم فى حضور أمناء اللجنة ومن يحضر من مندوبى المرشحين والقوائم وممثلى الإعلام والمتابعين والمترجمين والزائرين المتواجدين بتحديد الصناديق التى سيبدأ فرزها ومراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية المغلق بها من واقع ما هو مثبت بمحضر إجراءات اللجنة داخل النموذج المعد لذلك.

ويعلن كل رئيس لجنة فرعية العدد الحصرى للأصوات، وهو عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد االناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة.

وعقب انتهاء الفرز يسلم رئيس اللجنة الفرعية محاضر الفرز والمظاريف التى تحتوي على بطاقات الانتخاب أو إبداء الرأي وكافة أوراق اللجنة الفرعية إلى رئيس اللجنة العامة.

وتقوم اللجان العامة بإعلان العدد الحصرى للأصوات كل لجنة عامة على أن تتلقى اللجان العامة الطعون الانتخابية من المرشحين على نتائج الحصر العددي للاصوات التى تم فرزها فى موعد أقصاه 24 ساعة من إعلان الحصر العددي، وفور تلقيها ترسلها الهيئة الوطنية للانتخابات التى تفصل فيها فى موعد أقصاه 24 ساعة من استلامها وتخطر المتظلم بنتيجة قرارها فى موعد أقصاه 24 ساعة من صدوره.