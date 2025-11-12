تفاصيل واقعة إطلاق نار من مرشح احتفالا بفوزه في الانتخابات بالإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 نوفمبر 2025 09:32 مساءً - فتحت وزارة الداخلية، تحقيقا في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله مرشحا لمجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، وهو يطلق أعيرة نارية في الهواء باستخدام بندقيتين خرطوش.

تفاصيل الواقعة

وأوضحت الوزارة أن إطلاق الأعيرة النارية كان احتفالاً بفوز النائب في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وقد تم التأكد من أن البندقيتين المستخدمتين مرخصتين.

الإجراءات القانونية

تم التحفظ على البندقيتين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة لضمان تطبيق القانون وحماية السلامة العامة.