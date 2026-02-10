سفير الكويت في ذكري العيد الوطني لبلاده :...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 06:29 مساءً - أشاد سفير دولة الكويت بالقاهرة غانم صقر الغانم بمعدلات التطور التي تشهدها علاقات الكويت مع مصر ، مؤكدا انها تسجل اعلي مراحل التقارب في ظل قيادتي البلدين الرشيدتين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والرئيس عبد الفتاح السيسي واللذان يشددان بشكل مستمر علي ضرورة رفع مستوي التعاون الثنائي في كافة المجالات ، ويرعيان المسار المتصاعد لهذه العلاقات .

ووجه السفير الغانم التهنئة للقيادة والحكومة والشعب الكويتي والي أبناء الجالية الكويتية والدارسين في مصر بمناسبة الاحتفال بالذكري 65 للعيد الوطني للكويت وال 35 للتحرير ، مؤكدا انها مناسبات عزيزة علي قلب كل كويتي تمثل اسمي معاني الولاء والانتماء للوطن والفخر بأمجاده ومواقفه ورموزه .

واكد الغانم في تصريح صحفي بهذه المناسبة ان ما يجمع الكويت ومصر من علاقات تاريخية انما يستند على اسس متينة من الاحترام المتبادل و الثقة والمصير المشترك بين دولتين و شعبيين شقيقين يربطهما تعاون اخوي متزايد منذ أوائل القرن الماضي ، علاوة على تطابق الرؤى الاستراتيجية تجاه قضايا الامة العربية ، مشيرا الي العلاقات الراسخة بين قيادتي البلدين الشقيقين الذين تجمعهما روابط ممتدة من الود و التعاون و التقدير " ما اسهم في تحويل العلاقة بينهما الي نموذج يحتذي به و شراكة عميقة ومتشعبة نعتز بها و نعمل على تطويرها والدفع بها الى افاق ارحب " .

وأوضح سفير الكويت أن العلاقات بين البلدين مرت بمحطات مضيئة دونّها التاريخ وذاكرة ابناء البلدين الشقيقين ، مشددا علي أن أبناء الكويت يتذكرون بكل الفخر والامتنان المواقف المشرفة لمصر منذ عهد ما قبل الاستقلال ، مرورا بالمشاركة في النهضة التنموية التي شهدتها البلاد والتي ساهم فيها أبناء مصر إلى جانب اشقائهم بالكويت ، وصولا الى الموقف البطولي لمصر أبان فترة الغزو الغاشم الدولة الكويت عام ۱۹۹۰و حرب التحرير " وهو ما تفاعلت معه الكويت بمواقفها القومية المشهودة عبر عديد من الوقفات ابان حرب ١٩٦٧ ونصر أكتوبر المجيد الذي اختلطت فيها دماء شهداء الكويت مع اشقائهم المصريين على ارض سيناء وفي غيرها من المحطات .

يذكر ان سفارة الكويت بالقاهرة تقيم اليوم الثلاثاء حفل استقبال كبير احياءً لذكرى الأعياد الوطنية يحضره عدد كبير من المسئولين والبرلمانيين والدبلوماسيين العرب والأجانب ولفيف من الشخصيات العامة ورجال الثفافة والإعلام .