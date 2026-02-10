هل خرج شاب الأتوبيس براءة؟ محامي المتهم يوضح...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 06:29 مساءً - أعلن المحامي "علي فايز" وكيل دفاع الشاب المتهم في واقعة التحرش بالأتوبيس، أنه في حال ثبوت براءة موكله وخروجه اليوم، سيتقدم بمطالبة قانونية للحصول على تعويض مدني قدره 5 ملايين جنيه، تعويضًا عما لحق به من أضرار.

مطالبة بتعويض وإجراءات قانونية حاسمة

وأكد المحامي، في تصريحاته، عزمه اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد الفتاة التي ظهرت في مقطع الفيديو المتداول، متهم إياها بالتشهير بموكله، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تحرير بلاغ كاذب ضده دون سند قانوني.

وأشار "علي فايز" إلى أن الدعوى التي سيتم رفعها تتضمن المطالبة بتعويض عن الأضرار النفسية والمعنوية التي تعرض لها الشاب، موضحًا أن الواقعة أثرت بشكل سلبي على حالته النفسية ومستقبله الشخصي والمهني، نتيجة الزج باسمه في قضية أثارت جدل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

هدف التحرك القانوني ضد الفتاة

وأوضح المحامي أن الهدف من اتخاذ هذه الإجراءات القانونية هو حماية حقوق موكله كاملة، وضمان محاسبة كل من أساء إليه أو تسبب في تشويه سمعته عبر منصات التواصل الاجتماعي دون وجه حق.