الرياض - كتبت رنا صلاح - في إطار تعزيز دورها الوطني والاجتماعي وتقديم أدوات دعم مرنة ومنظمة للجهات الراغبة، وانسجاما مع رسالة المؤسسة في دعم الأمن الغذائي وخدمة المجتمع، وتعزيز الشراكة مع مختلف القطاعات، أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن جاهزيتها الكاملة لإصدار "كوبونات" وبطاقات شراء مدفوعة مسبقا، تصرف من جميع أسواق المؤسسة في مختلف محافظات المملكة.

توفير كوبونات وبطاقات مدفوعة مسبقاً بالاستهلاكية المدنية

وقال مدير عام المؤسسة، المهندس عصام الجراح، في بيان الثلاثاء، إن هذه الخدمة متاحة للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، وشركات ومؤسسات القطاع الخاص، إضافة إلى الجمعيات الخيرية وفاعلي الخير، بما يمكنهم من تقديم دعم مباشر للمستفيدين بطريقة تحفظ كرامتهم وتمنحهم حرية اختيار احتياجاتهم من السلع الأساسية والاستهلاكية.

وأضاف الجراح أن هذه الكوبونات والبطاقات تتيح لحاملها الشراء من جميع أسواق المؤسسة التي توفر تشكيلة واسعة من السلع بأسعار تنافسية، بما يعزز القيمة الشرائية ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية.

وأوضح أن المؤسسة حرصت على وضع آلية منظمة وسريعة لإصدار هذه الكوبونات والبطاقات، مع إمكانية تحديد القيمة المالية وفقا لرغبة الجهة الطالبة، بما يحقق مرونة عالية في الاستخدام ويسهم في تنظيم عمليات الدعم والمساعدات، خاصة خلال المواسم والمناسبات التي تتطلب تكاتف الجهود.

وأكد استعداد كوادر المؤسسة لتقديم جميع التسهيلات اللازمة لضمان نجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها التنموية والاجتماعية.

ودعا الجراح الجهات الراغبة في الاستفادة من هذه الخدمة إلى التواصل مع الإدارة العامة للمؤسسة على الرقم 4894156 فرعي 109، أو من خلال فروعها المنتشرة في المملكة، لاستكمال الإجراءات والاستفسار عن التفاصيل.