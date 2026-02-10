مجلس النواب يعلن الموافقة على ترشيحات الوزراء الجدد في حكومة مدبولي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 06:30 مساءً - وافق مجلس النواب، في جلسته المنعقده اليوم الثلاثاء، على ترشيحات السيد رئيس الجمهورية، للوزراء الجدد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة.

وصرّح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن المجلس وافق، خلال جلسته العامة اليوم، على ترشيحات الوزراء الجدد ضمن التعديل الوزاري المقدم من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بعد مناقشات مستفيضة داخل القاعة العامة.

وأكد رئيس المجلس أن الموافقة جاءت في إطار الحرص على دعم استقرار العمل الحكومي وتعزيز كفاءة الأداء التنفيذي، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية.

وشدد على أن مجلس النواب سيواصل دوره الرقابي والتشريعي وفقًا للدستور، بما يحقق مصالح المواطنين ويدعم مسيرة الإصلاح والبناء.