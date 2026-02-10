رئيس النواب يتسلم خطاب الرئيس السيسى بأسماء التعديل الوزارى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 06:30 مساءً - تسلم المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، خطاب السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الذي يتضمن التعديل الوزاري الجديد المرتقب عرضه على الجلسة العامة المزمع عقدها بعد قليل، وسلمه الخطاب المستشار عمر مروان.

وبدأ أعضاء مجلس النواب في التوافد تباعا إلى القاعة العامة استعدادًا لانعقاد الجلسة، وذلك عقب سلسلة اجتماعات عقدتها الهيئات البرلمانية للأحزاب المختلفة، وفي مقدمتها حزب مستقبل وطن صاحب الأغلبية البرلمانية، للتشاور والتنسيق بشأن التعديل الوزاري.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تشاور مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لإجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية، وذكر أن الرئيس أكد ضرورة أن تعمل الحكومة، بتشكيلها الجديد، على تحقيق عددٍ من الأهداف المحددة في المحاور الخاصة بالأمن القومي والسياسة الخارجية التنمية الاقتصادية، والإنتاج والطاقة والأمن الغذائى، والمجتمع وبناء الإنسان، وذلك بالإضافة إلى تكليفات جديدة تتسق مع الغاية من إجراء التعديل الوزاري.