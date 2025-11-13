مفاجأة لأول مرة.. تتر "دولة التلاوة" بتوقيع تامر كروان وصوت الشيخ ياسين التهامي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 نوفمبر 2025 03:32 مساءً - انتهى الشيخ ياسين التهامي من تسجيل التتر الخاص ببرنامج "دولة التلاوة" من ألحان الموسيقار تامر كروان في التعاون الفني الأول الذي يجمعهما.

وتقول كلمات التتر:

سَمِّ واسبَح في العَالَمِ النُّورَانِي ** واملأ الروحَ مِن سَنَا القُرآنِ

رَتِّل الذكرَ وارتفع دَرَجَاتٍ ** مُشرِقَاتٍ في جَنَّةِ الرِّضوَانِ

فِيهِ للناسِ منهجٌ وَطَرِيقٌ ** يُوصِلُ الناسَ للرِضَا الرَّبَانِي

إِنَّهُ رَاحَةُ النفُوسِ إِذَا مَا ** أَفزَعَتهَا وَسَاوِسُ الشيطَان

صُورةُ الوُجُودِ تَجَلَّت ** في حُرُوفٍ مِن أَحرُفٍ وَمَعَانِي

ومن المقرر بداية عرض برنامج "دولة التلاوة" يوم غد الجمعة 14 نوفمبر على قنوات الحياة، "CBC"، الناس، ومنصة watch it، وذلك في الساعة التاسعة مساءً يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

يأتي البرنامج في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بهدف اكتشاف المواهب الجديدة في ترتيل وتجويد القرآن الكريم من مختلف محافظات مصر، حيث تبلغ إجمالي قيمة جوائز البرنامج 3.5 مليون جنيه، ويحصل الفائزان بالمركز الأول في كل من فرعَي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، إلى جانب تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم، كما سيُشرفان بإمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.

وشهدت التصفيات التمهيدية للبرنامج إقبالًا كبيرًا، حيث تقدم أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، وتمت تصفية المشاركين عبر مراحل متعددة انتهت باختيار أفضل 32 موهبة للتنافس في الحلقات النهائية، تحت إشراف لجنة علمية متخصصة من وزارة الأوقاف المصرية برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

وتضم لجنة تحكيم البرنامج نخبة من أبرز القامات الدينية والعلمية في مصر والعالم الإسلامي، في مقدمتهم الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، الدكتور طه عبد الوهاب خبير الأصوات والمقامات، بجانب الداعية الإسلامي مصطفى حسني والقارئ الشيخ طه النعماني، كما يشارك في البرنامج عدد من ضيوف الشرف البارزين، منهم الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية، بجانب فضيلة الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، القارئ الشيخ أحمد نعينع، القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، الشيخ جابر البغدادي بالإضافة إلى القارئ البريطاني محمد أيوب عاصف والقارئ المغربي عمر القزابري إمام مسجد الحسن الثاني.

البرنامج تقدمه المذيعة أية عبدالرحمن ويُعد "دولة التلاوة" خطوة رائدة في دعم المواهب القرآنية وإحياء فنون التلاوة المصرية الأصيلة، وتعزيز مكانة مصر الرائدة كمنارة للقرآن الكريم والعلم الديني الوسطي المستنير.