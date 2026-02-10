مع موسم العمرة.. هل انخفض سعر الريال السعودي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 11:15 صباحاً - استقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، حيث سيطر الهدوء على شاشات التداول مع وجود فوارق طفيفة تمنح مرونة للمتعاملين.

أفضل بنك لبيع وشراء الريال السعودي اليوم

فبينما سجل السعر العالمي للريال نحو 12.4947 جنيه، جاء مصرف أبوظبي الإسلامي كأفضل واجهة لمن يرغب في بيع العملة السعودية بسعر شراء بلغ 12.5137 جنيه، وفي المقابل قدم البنك المصري الخليجي السعر الأقل للراغبين في الاقتناء ببيعه عند 12.4907 جنيه.

أسعار الدولار في البنوك اليوم

شهدت البنوك الحكومية الكبرى كالأهلي ومصر تساويًا في أسعار الشراء عند 12.4504 جنيه، مع بيع بفارق بسيط سجل 12.5217 جنيه.

أما في البنك المركزي المصري فقد استقر السعر عند 12.4838 جنيه للشراء و12.5207 جنيه للبيع، كما تحركت الأسعار في بنك نكست والمصرف العربي الدولي في نطاق متقارب للغاية.

وسجل بنك الإسكندرية وCIB مستويات شراء دارت حول 12.46 جنيه، في حين حافظ بنك التعمير والإسكان على وتيرة هادئة بسعر شراء 12.4531 جنيه.