أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 11:15 صباحاً - خيم الاستقرار التام على أسعار المواد البترولية في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، حيث انتظمت حركة البيع داخل محطات التموين وفقًا للتسعيرة الرسمية المقررة.

وأكدت شعبة البترول باتحاد الغرف التجارية توافر كميات وفيرة من المعروض بكافة المحافظات، ما ساهم في انسيابية حركة المرور والنقل دون وجود أي زحام أو اختناقات، ويأتي هذا الثبات السعري ليدعم استقرار تكاليف الشحن والانتقالات اليومية للمواطنين.

سعر البنزين اليوم

سجل لتر البنزين بأنواعه الثلاثة مستويات ثابتة، حيث استقر بنزين 95 عند 21 جنيهًا، وبنزين 92 عند 19.25 جنيهًا، بينما بلغ سعر بنزين 80 الأكثر تداولًا 17.75 جنيهًا.

سعر السولار والغاز

استقر سعر السولار عند 17.50 جنيهًا للتر، أما على صعيد الاستهلاك المنزلي والتجاري، فقد استقرت أسطوانة البوتاجاز المنزلية عند 225 جنيهًا، والتجارية عند 450 جنيهًا، مع استمرار العمل بنظام الشرائح المتدرجة للغاز الطبيعي للمنازل لتلبية احتياجات مختلف الفئات الاستهلاكية.

أسعار غاز السيارات والصب الصناعي

استقر غاز السيارات عند 10 جنيهات للمتر المكعب، وبلغ سعر غاز الصب الصناعي 16 ألف جنيه للطن.