سعر الكتكوت الأبيض اليوم في بورصة الدواجن والشركات:...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 11:15 صباحاً - سجلت أسواق الكتاكيت في مصر اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026 حالة من التباين السعري الملحوظ، حيث شهدت التعاملات تحركات متفاوتة بين الارتفاع والانخفاض.

سعر الكتكوت في الشركات

تراجعت الأسعار في شركة القاهرة للدواجن لتصل إلى 36 جنيهًا، بينما سجلت شركة مكة المكرمة الانخفاض الأكبر بواقع 5 جنيهات دفعة واحدة ليستقر سعرها عند 25 جنيهًا.

وفي المقابل اتجهت شركات أخرى نحو الرفع الطفيف، حيث زاد سعر الكتكوت في شركة الوادي جنيهًا واحدًا ليصل إلى 31 جنيهًا، وقفز في نيوجين بمقدار 3 جنيهات ليبلغ 36 جنيهًا.

أفضل سعر لشراء الكتكوت الأبيض اليوم

حافظت مجموعة من الشركات الكبرى على مستوياتها السعرية دون تغيير، حيث استقرت نيوهوب إيجيبت والعناني عند 37 و36 جنيهًا على التوالي، كما ثبتت أسعار القصبي وعاصم الخرصاوي الذي قدم السعر الأقل في السوق بـ 22 جنيهًا.