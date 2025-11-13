تحذير عاجل من طقس الإسكندرية غدا .. أمطار رعدية غزيرة وارتفاع الأمواج 3 أمتار

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 نوفمبر 2025 08:23 مساءً - تشهد محافظة الإسكندرية غدا الجمعة، استمرار حالة التقلبات الجوية والطقس السيئ، بالتزامن مع نوة المكنسة، حيث تشهد الإسكندرية هطول أمطار غزيرة ورعدية أحيانا وانخفاض كبير فى درجات الحرارة مع ارتفاع الأمواج 3 أمتار وسرعة الرياح تتراوح من 40 إلى 50كم/ الساعة، وتسجل الإسكندرية 23 فى العظمى و15 درجة فى الصغرى.

طقس الجمعة 14 نوفمبر والسبت 15 نوفمبر

ووفقا لخرائط الطقس لهيئة الأرصاد من المتوقع أن يشهد الطقس الجمعة 14 نوفمبر والسبت 15 نوفمبر استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق من شمال البلاد، يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية (24:23)، القاهرة الكبرى والوجه البحري (25:23) ، جنوب البلاد (28:24).

أمطار الجمعة والسبت

كما يشهد الطقس يومي الجمعة والسبت، فرص أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبري وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد على فترات متقطعة.

نوة المكنسة تضرب محافظة الإسكندرية فى منتصف شهر نوفمبر

يذكر أن نوة المكنسة تضرب محافظة الإسكندرية، عادة فى منتصف شهر نوفمبر، وقد عرفت بهذا الاسم لشدة الرياح بها حيث تهب رياح شمالية غربية تكنس البحر نسبة إلى التيارات البحرية الشديدة التى يشهدها البحر أثناء تلك النوة مع ارتفاع الامواج 5 أمتار، وتستمر 4 أيام من الأمطار الغزيرة.

