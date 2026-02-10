نادي الأسير الفلسطيني يحذّر من "ذروة الإبادة"قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم، إن الاحتلال الإسرائيلي يعمل بشكل متسارع لإقرار قانون إعدام الأسرى بصورة نهائية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في ظل تواطؤ دولي وعجز عن حماية آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون ومعتقلات الاحتلال.

وأوضح النادي في بيان له، أن الحديث حول استعدادات إدارة سجون الاحتلال لتنفيذ قانون الإعدام بحق الأسرى يمثل تمهيدا لمرحلة شديدة الخطورة، تشكل "ذروة للإبادة المستمرة بحق الأسرى".

وأكد أن خطوات الاحتلال الإسرائيلي تأتي ضمن سياسة تهدف إلى "شرعنة الانتقام" من الأسرى، وإلى تصعيد غير مسبوق في بنية القمع داخل السجون، في "وقت يشهد فيه الملف تراجعا في مستوى الحماية القانونية والدولية للأسرى الفلسطينيين".

يشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال قد بدأت خلال الأيام الأخيرة إعدادات خاصة لتنفيذ القانون الذي أُقرّ بالقراءة الأولى في "الكنيست"، وتشمل إنشاء مجمع مخصص لتنفيذ أحكام الإعدام، ووضع الإجراءات اللازمة، وتدريب طواقم مختارة على آليات التنفيذ، إضافة إلى الاستفادة من تجارب دول أخرى.

وكان مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين قد حذّر في وقت سابق اليوم، من خطورة شروع إدارة سجون الاحتلال في تسريع استعداداتها لتطبيق قانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى، عقب إقراره بالقراءة الأولى، معتبرا أن الخطوة تمثل مرحلة أكثر دموية تستهدف الأسرى الفلسطينيين داخل سجون ومعتقلات الاحتلال.