نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي: الإرادة والعمل المشترك وراء نجاح تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح عدد من المحطات البحرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في ميناء شرق بورسعيد، أن ما تحقق من أعمال تطوير خلال السنوات الماضية هو نتيجة جهد مشترك بين مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى الفرص الكبيرة التي تمتلكها مصر بفضل موقعها الجغرافي الفريد ووجود قناة السويس كممر ملاحي عالمي.

وأوضح الرئيس السيسي أنه في عام 2015 واجهت الدولة تحديات كبيرة أمام تنفيذ مشروع المنطقة الاقتصادية، إلا أن الإرادة القوية والعمل الجاد مكّنا مصر من تجاوز العقبات وتحقيق الأهداف المرجوة، لتصبح المنطقة الاقتصادية واحدة من أبرز المحاور الداعمة للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

وأضاف الرئيس أن الدولة ماضية في استكمال خطة التطوير لجعل شرق بورسعيد مركزًا رائدًا للخدمات البحرية والصناعات اللوجستية، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة التجارة الدولية.