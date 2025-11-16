نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يثمّن صلابة الشعب المصري ودعمه للدولة في مواجهة التحديات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، افتتاح عدد من المحطات البحرية الجديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بميناء شرق بورسعيد، وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير قطاع النقل واللوجستيات وتعزيز قدراتها في البنية التحتية البحرية.

إنجازات تحققت بجهد مشترك

وخلال الفعالية، أكد الرئيس السيسي أن ما تحقق من أعمال تطوير في ميناء شرق بورسعيد جاء نتيجة جهد مشترك بين مؤسسات الدولة وشركائها، مشيرًا إلى الفرص الواعدة التي تمتلكها مصر بفضل موقعها الجغرافي المتميز ووجود قناة السويس كممر ملاحي عالمي يدعم التجارة الدولية.

تجاوز تحديات 2015

وأشار الرئيس السيسي إلى أن الدولة واجهت تحديات كبيرة منذ عام 2015 في تنفيذ مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلا أن الإرادة والعمل الجاد مكنّا مصر من الوصول إلى الأهداف المرجوة وتحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الحيوي.

رسالة إلى المستثمرين وشكر خاص لشركة ميرسك

ووجّه الرئيس السيسي الشكر لشركة "ميرسك" العالمية لوفائها بالتزاماتها، مشيرًا إلى تطلع مصر إلى زيادة استثمارات الشركة والمستثمرين العاملين في البلاد.

وشدد الرئيس على أن الدولة ستوفر جميع التسهيلات اللازمة لدعم المستثمرين وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات.

ثمار الإنجاز في قطاعات الموانئ والطرق والطاقة

وأضاف الرئيس أن ما يشهده المواطنون اليوم من تطوير في قطاعات الموانئ والطرق والمحاور والسكك الحديدية والطاقة هو ثمرة جهود متواصلة خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أهمية الحفاظ على وتيرة العمل السريعة لتحقيق المزيد من الإنجازات.

السيسي يثمّن دعم الشعب المصري

وفي ختام كلمته، ثمّن الرئيس السيسي دعم الشعب المصري وصلابته في مواجهة التحديات المختلفة، داعيًا إلى استمرار العمل والبذل والتضحية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.