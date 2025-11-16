نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر مباراة ألبانيا وإنجلترا في تصفيات كأس العالم 2026.. رابط المشاهدة وموعد المباراة في المقال التالي

يبحث عدد كبير من عشاق الكرة الأوروبية في مصر والوطن العربي عن بث مباشر مباراة ألبانيا وإنجلترا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026

مؤشرات البحث خلال الساعات الأخيرة.

وتقام مباراة ألبانيا وإنجلترا مساء اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات، في مواجهة تحظى باهتمام جماهيري كبير، خاصة أن المنتخب الإنجليزي يدخل اللقاء بالعلامة الكاملة بعد ضمان التأهل رسميًا.

القنوات الناقلة لمباراة ألبانيا وإنجلترا



تُنقل المباراة حصريًا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الرسمي لتصفيات كأس العالم 2026.

تردد القناة الناقلة

يمكن مشاهدة اللقاء عبر قناة:

beIN Sports HD 1

مشاهدة مباراة ألبانيا وإنجلترا بث مباشر عبر الإنترنت



يمكن متابعة اللقاء عبر منصة TOD التابعة لمجموعة beIN، والتي توفر بثًا مباشرًا بأعلى جودة.

موعد مباراة ألبانيا وإنجلترا اليوم

تُقام المباراة في الأوقات التالية:

– 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة

– 8:00 مساءً بتوقيت السعودية وقطر

– 9:00 مساءً بتوقيت الإمارات

التشكيل المتوقع لمنتخب ألبانيا



حراسة المرمى: ستراكوشا

الدفاع: هساي – ديميسيتي – إيتي – ميتاج

الوسط: شيهو – أسلاني – لاسي

الهجوم: بروجا – هوكسا – ماناي

ومن الجدير بالذكر أنه تم استبعاد مارك غيهي، لاعب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، من مواجهة المنتخب الألباني، الأحد، في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم

وذكرت «وكالة الأنباء البريطانية» (بي إيه ميديا) أن مدافع كريستال بالاس غاب عن المباراة التي فاز بها المنتخب الإنجليزي على نظيره الصربي الخميس، بسبب إصابة في القدم، ولن يتعافى قبل المواجهة التي تُقام في تيرانا بالمجموعة الحادية عشرة.

وعاد اللاعب إلى النادي كي يستكمل العلاج، في محاولة لجعله جاهزًا للمشاركة مع الفريق في مباراته أمام وولفرهامبتون يوم الأحد المقبل.

ولم يستدع توماس توخيل، المدير الفني، بديلًا له، ولذلك سوف يتجه المنتخب الإنجليزي إلى ألبانيا بقائمة مكونة من 24 لاعبًا.

وذكر بيان للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم: «ترك مارك غيهي، لاعب كريستال بالاس، معسكر المنتخب، ولن يسافر مع الفريق لخوض مباراة ألبانيا، الأحد، في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026».

وأضاف البيان: «انضم المدافع مع المنتخب في التدريبات بملعب توتنهام مطلع هذا الأسبوع، ولكنه عاد إلى ناديه لمواصلة إعادة التأهيل».

ويعني غياب غيهي أن إرزي كونسا، مدافع أستون فيلا، وجون ستونز، مدافع مانشستر سيتي، يمكن أن يستمرا في بناء شراكتيهما، فيما يمكن أن يشارك دان بورن أو تريفوه تشالوباه، أو غاريل كوانساه إذا أراد توخيل أن يُجري تعديلات في المواجهة الأخيرة للفريق في التصفيات التي تعدّ بمثابة تحصيل حاصل.

ويسعى المنتخب الإنجليزي لإنهاء فترة التصفيات بالعلامة الكاملة، حيث فاز بمبارياته السبع في التصفيات دون أن يستقبل أي هدف.