نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن الاجتماعي توجه بدراسة حالة الأطفال بمؤسسة الأيتام بالحادقة

أحمد جودة - القاهرة -

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، بدراسة شاملة لحالة الأطفال المقيمين بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للأيتام بمنطقة الحادقة بمحافظة الفيوم، مع التأكيد على العمل على إعادة دمجهم في أسرهم مرة أخرى بما يحقق المصلحة الفضلى لهم، لا سيما أنهم معلومي النسب.

جاء ذلك خلال زيارتها اليوم لمحافظة الفيوم، حيث قامت الوزيرة، يرافقها الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتفقد أروقة المؤسسة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للأبناء والفتيات المقيمين بها.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بدراسة أوضاع الجمعية المسند إليها إدارة المؤسسة، سواء من الناحية المالية أو الإدارية، وقياس مدى جدوى استمرار الإسناد إليها، مع التشديد على ضرورة الارتقاء بالخدمات المقدمة للأطفال بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة.

ورافق الوزيرة خلال الزيارة كل من:

الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي،

والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي،

والأستاذ رامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمراسم وتنظيم المؤتمرات والمعارض،

والدكتور وائل عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية،

والأستاذ محمد كمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات.

