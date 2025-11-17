نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسؤول بالاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج: بيان السيسي يعيد الانضباط ويعزّز شفافية الانتخابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد نصر مطر، مسؤول الملف السياسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج، أن بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء ليعزز الثقة في العملية الانتخابية، ويؤكد أن إرادة الشعب هي الركيزة الأساسية للدولة، مشيرًا إلى أن حماية نزاهة الانتخابات مسؤولية لا تقبل التساهل.

وأضاف أن البيان رسم إطارًا واضحًا لإعادة الانضباط للمشهد الانتخابي وضمان منافسة عادلة تكافؤ فيها الفرص وتعبر نتائجها عن إرادة المواطنين.

وأوضح مطر أن الرئيس شدد على أن الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر ستخضع لفحص دقيق من الهيئة الوطنية للانتخابات بصفتها الجهة القانونية الوحيدة المختصة بالنظر في الطعون والشكاوى، بما يضمن الشفافية ويعكس التزام الدولة بالمؤسسات الدستورية.

وأشار إلى أن البيان أكد أن صوت المواطن هو المعيار الأساسي، وأن حصول مندوبي المرشحين على نسخ رسمية من كشوف الفرز خطوة جوهرية لتعزيز الشفافية ومنع أي لبس في النتائج.

كما أكد استعداد الدولة لإعادة الانتخابات في أي دائرة يتعذر فيها تحديد الإرادة الحقيقية للناخبين، ترسيخًا للنزاهة وثقة المواطنين.

ولفت مطر إلى أن البيان شدد على أهمية الإعلان عن الإجراءات المتخذة حيال مخالفات الدعاية الانتخابية، مؤكدًا أن العلانية والمحاسبة هما الضمانة الأساسية لعملية انتخابية منضبطة.

وأضاف أن البيان لاقى ترحيبًا واسعًا بين الجاليات المصرية في الخارج لما يحمله من التزام صريح بحماية حق المواطن في اختيار ممثليه.

واختُتم التصريح بالتأكيد على أن مصر تتجه نحو انتخابات أكثر وضوحًا وعدالة، وأن إرادة الشعب ستظل العامل الحاسم في رسم مستقبل الدولة، وأن الشرعية لا تُبنى إلا باحترام أصوات المواطنين.